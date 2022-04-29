Как провести майские каникулы с пользой? Советы от Сбера

Совсем скоро наступят долгожданные длинные выходные — майские праздники. Для многих они открывают сезон загородных пикников, дачных поездок и отдыха. Сбер подготовил несколько советов о том, как провести это время с удовольствием и пользой.

Поклонникам дачной классики

Первая мысль, которая возникает в голове при упоминании майских праздников, – конечно же шашлыки на любимой даче. Подготовьтесь к выезду заранее. Обработайте одежду от клещей (в регионах уже есть первые укушенные – так что не рискуйте). Не забудьте про кремы от загара – майское солнце может быть очень агрессивным, а пробыв целый день на природе, вы рискуете проснуться «вождем краснокожих». Подумайте о том, какие вещи и инструменты пригодятся вам на даче: секаторы, шланги (на замену тех, что потрескались за зиму), мангал, электрочайник, семена, удобрения перчатки, садовый инвентарь. А может быть гамак и уютный плед? Составьте список, чтобы ничего не забыть. Не лишним будет глянуть тематические подборки на маркетплейсах – как правило на сезонные товары бывают скидки. А в СберМегаМаркете к тому же есть важный плюс — скидки до 99% за бонусы от СберСпасибо, начисление бонусов от самого СберМегаМаркета и бесплатная доставка заказов от 500 рублей с подписками СберПрайм и СберПрайм+.

Фанатам домашнего уюта

Если отдых на природе – не ваша тема, то можно придумать себе домашние развлечения. Главное, чтобы каждый день был насыщен новыми впечатлениями и эмоциями. Вот несколько идей, как разнообразить досуг в городской квартире.

День кино

Пересмотреть все части «Форсажа» или устроить себе марафон фильмов Хичкока, проглотить залпом новый сезон любимого сериала или организовать вечер арт-хауса – выбор за вами. Заранее позаботьтесь об атмосфере, позовите друзей, пожарьте попкорн или закупите другие любимые снеки, чтобы потом не отвлекаться от экрана. Не знаете, что смотреть? Не беда. Воспользуйтесь готовыми подборками онлайн-кинотеатров. Например, в Окко можно выбрать подборку по любимым актерам, по жанрам, темам и даже странам. Остается только поближе положить пульт. А если у вас еще нет подписки на Окко, то попробовать сервис можно абсолютно бесплатно, подключив на месяц подписку «Оптимум».

Гастрономические открытия

Длинные выходные — отличное время научиться готовить что-то новое. Подыщите на просторах интернета интересный рецепт и попробуйте себя в роли шеф-повара. А может быть, вы хотите поделиться секретами своего коронного блюда с друзьями? Можно заранее обговорить меню с гостями и приготовить праздничный ужин всем вместе. Особенно оценят затею дети — они с удовольствием будут крутиться рядом и выполнять несложные поручения – помыть овощи, нарвать листья салата, просеять муку.

Правда если вы задумали нечто эдакое, то редких ингредиентов может не оказаться в магазине у дома. Чтобы не тратить время на бесплодные поиски физалиса или сиропа из личи, закажите продукты в СберМаркете. Сервис осуществляет доставку из крупнейших гипермаркетов города – Ашан, Лента, Метро. В этом огромном ассортименте наверняка найдется все, что нужно.

Творческие поиски

В суете будней у нас часто не хватает ни времени, ни энергии, чтобы заняться творчеством. Зато в майские можно целиком отдаться любимому хобби или напротив, испробовать то, что никогда еще не делали. Вариантов масса: картины по номерам, декупаж, валяние из шерсти, ботанический барельеф, вязание скрапбукинг или изготовление украшений – все зависит только от вашего желания.

Любителям приключений

Не хотите оставаться в городе или же уезжать на дачу? Не проблема! Можно организовать мини-путешествие на несколько дней. Майские праздники – это отличная возможность съездить на недельку в отпуск, набраться сил и новых впечатлений. Одни из самых популярных направлений для путешествия и туризма сейчас — Санкт-Петербург, Москва, Крым и Краснодарский край. Да, купаться в это время в Черном море еще рано, но насладиться чистым воздухом, запахом магнолий, погреться на солнышке и поесть рапанов в местных ресторанах — вполне.

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Кстати, путешествовать можно и на машине: прокатиться до Казани или Нижнего Новгорода, прогуляться по историческим местам Перми или полюбоваться фасадами на уютной набережной в Йошкар-Оле. Собираясь в путь, позаботьтесь в первую очередь о машине. Проверьте уровень масла в коробке передач и тормозной жидкости в бачке, протестируйте исправность световых сигналов. Проведите инвентаризацию багажника и салона — есть ли запаска, знак аварийной остановки, чемоданчик с инструментами, аптечка, огнетушитель, насос, буксировочный трос и так далее. Совет – загляните в дорожную аптечку – многие покупают ее раз в жизни и с тех пор не открывают. А ведь у лекарств вполне может выйти срок годности. Чтобы не суетиться перед поездкой, воспользуйтесь сервисом доставки лекарств Еаптека. Благодаря широчайшему ассортименту (свыше 60 тысяч товаров) вы точно найдете все самое необходимое, а курьер привезет вам заказ прямо на дом. Ну и самое главное – застрахуйте свой автомобиль и автогражданскую ответственность. Сейчас это легко сделать, не выходя из дома. Нужно лишь заглянуть в Сбербанк Онлайн, который, как оказывается, не только открывает доступ к финансовым услугам, но и многим другим полезным сервисам. Дальше все просто — нужно следовать подсказкам на экране. Кстати, сейчас, оформляя полис на маркетплейсе Сбера можно сэкономить до 50%.

Сбер желает вам отличного настроения в майские праздники, какой бы вариант отдыха вы ни выбрали!

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