Изменения в генплан Владимира вносят одновременно с разбором жалоб

Во Владимире проводятся общественные обсуждения проекта обновленного генплана развития областного центра до 2041 года. Архитекторы побывали во всех присоединенных территориях и получили от их жителей массу предложений по тому, как улучшить городскую среду.

Предложения и жалобы

Прежние версии генпланов широко обсуждались владимирцами. Проектировщики ездили по присоединенным территориям, КТОСам и под финал еще проводили общегородскую встречу в каком либо из дворцов культуры.

В нынешнем году ограничились общественными обсуждениями на муниципальном сайте и в управлении архитектуры и строительства. В виде исключения сделали выездные обсуждения в отдаленных микрорайонах: Мосино, Оборино, Немцово, Спасское, Долгая лужа, Рахманов Перевоз, турбаза «Ладога», Заклязьменский, Бухолово, Уварово, Кусуново, Ущер, Вилки, Злобино, Аббакумово, Никулино, Шепелево.

— Приходило не так много человек, как мы думали, но вопросы все были насущные. Жители Уварово и Бухолово просили дороги. Выдано много разрешений на строительство ИЖС, а подъездов к участкам нет. Люди хотят строиться. В Оборино, Спасском, Немцово говорили про школу; 42-ая далеко, хотя ходит школьный автобус, — рассказали сотрудники отдела градостроительного планирования управления архитектуры, участвовавшие в обсуждении.

Многие жители писали обращения и жалобы. Где-то у остановки появилась большая яма и лужа, где-то нужно нарисовать переход для безопасности детей, где-то поставить дополнительный фонарь. Во многих территориях требуется подсыпка. По городу дорожная техника работает, но до отдаленных сел и деревень, входящих в состав областного центра, не добирается.

Все жалобы собрали в одну папку и направили главе города Андрею Шохину.

Такая практика была и в прошлые годы. Жители задают много вопросов не по теме генплана, но их все фиксируют и ставят в план работ управлений ЖКХ, образования, ЦУГД и так далее.

Дачи — это не город

Есть еще один проблемный вопрос, который сотрудники управления архитектуры слышали в 17-ти присоединенных территориях. Это перевод СНТ в городскую черту. Многие члены дачных товариществ хотят, чтобы у них появились дороги и освещение. Своими силами за счет членских взносов сделать это невозможно, слишком дорого. А в черте населенного пункта город обязан содержать и ремонтировать объекты.

Но эксперты из администрации также поясняют, что у членов СНТ повысятся налоги, коммунальные платежи. Микрорайоном многие СНТ не могут стать и потому, что там слишком узкие дороги. Есть определенные нормативы, которым инфраструктура товариществ не соответствует.

— С момента разработки действующего генплана утверждены нормативы градостроительного проектирования Владимира, программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Изменилась структура землепользования города, — пояснили в мэрии необходимость внести изменения в генплан.

Изменения в генплан уже вносили в 2009, 2014 и 2019 годах.

А сейчас еще срочно появилась необходимость добавить в документацию платный автобан М-12 «Москва-Казань», уточнять функциональные зоны города, определять задел под жилищное строительство.

Последнюю версию генплана делает столичный институт «Гипрогор». Он же работал над документом в 2019-м.

Все изменения и уточнения от жителей принимает администрация города. Затем управление архитектуры обобщит и направит поправки в «Гипрогор». Новый генплан должны утвердить в декабре 2022 года.