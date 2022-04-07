Именитый дзюдоист Кирилл Денисов проведет мастер-класс для юных борцов

Звезда российского дзюдо Кирилл Денисов приедет во Владимир. Именитый спортсмен проведет мастер-классы (6+) для юных борцов.

Региональный турнир

Мастер-классы именитого дзюдоиста состоятся 9 и 10 апреля в стенах городского Центра здоровья (ул. Мира д. 59). Они пройдут в рамках регионального турнира по дзюдо среди юношей и девушек 9-16 лет. Соревнования посвящены 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 апреля Кирилл Денисов проведет двухчасовой урок, а 10 апреля — разминку для юных борцов. Начало в 9 утра.

В мастер-классе и соревнованиях планируют принять участие более 300 юных дзюдоистов из Владимирской области и других городов страны. Более 180 спортсменов наградят кубками, медалями и дипломами, рассказали «Призыву» в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Владимирской области.

Торжественное открытие соревнований состоится 9 апреля в 9 часов.

Кирилл Денисов — заслуженный мастер спорта, участник двух Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро, пятикратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы и чемпион первых Европейских игр, многократный победитель и призер международных турниров. Спортсмен выступает в категориях до 90-100 кг.