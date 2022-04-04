Игра ребенка с зажигалкой привела к пожару в квартире

Детская шалость с огнём чуть не привела к трагедии. Загорелся балкон в одной из квартир Коврова. Возгорание заметили прохожие. К счастью, обошлось без пострадавших.

Опасные игры

Сообщение о пожаре поступило сегодня в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 7.20. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что в квартире находится 9-летний ребёнок. Как оказалось, мальчик остался дома один и стал играть с зажигалкой. В результате шалости загорелось сохнущее на балконе белье, от него моментально вспыхнул пластиковый потолок.

— Мальчик не растерялся и к моменту прибытия сотрудников МЧС сам потушил огонь. Пожарные обследовали квартиру и убедились, что ничего больше не горит, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

О возгорании на балконе сообщили прохожие.

В результате пожара пострадало имущество на балконе. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Тревожная статистика

Сотрудники МЧС напоминают родителям и законным представителям о необходимости разъяснять детям, что игры с огнём опасны. Нельзя допускать нахождения детей без присмотра. С начала года на пожарах во Владимирской области уже погибли два ребёнка.

Всего же за этот период в регионе произошло более 530 пожаров, что ниже показателей прошлого года на 2%. Наиболее частыми причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства печей.