Хорошая погода возвращается во Владимирскую область

После снежных и холодных выходных во Владимирскую область постепенно начинает возвращаться тепло. Начало недели порадует солнцем. Дни будут стоять преимущественно без осадков.

Настоящее тепло впереди

Преобладающая дневная температура этой недели +10..+13 градусов. К выходным, по данным погодных сервисов, потеплеет до +15 градусов.

— Это ни тепло, ни холодно, а нормально. Такая температура соответствует климатической норме, — пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Долгосрочные прогнозы показывают, что существенного весеннего тепла и идеального солнца до конца месяца пока ждать не стоит. И даже в самые тёплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку +15 градусов, подчеркивают синоптики центра погоды «Фобос».

Погода на Пасху

В воскресенье, 24 апреля, когда православные будут отмечать Пасху, прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди. Однако солнце будет проглядывать.

— В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была, — рассказал Роман Вильфанд.

Половодье продолжается

За минувшие сутки уровень воды в реках области поднялся на 30 сантиметров. По данным на утро 18 апреля, большая вода добралась до 161 приусадебного участка. 32 их них расположены в Судогодском районе, 35 – в Киржачском, 77 – в Петушинском, 9 – в Суздальском, по 4 — во Владимире и Собинском районе, а также 1 жилой дом в поселке Труд Петушинского района.

Затоплены два моста в Собинском и Александровском районах, пять дорог в Александровском, Собинском, Петушинском и Судогодском районах.

На контроле у сотрудников МЧС остается понтонная переправа через Клязьму в Вязниковском районе. 15 апреля мост развели. По графику действует лодочная переправа.

На ближайшие сутки прогнозируется перелив дороги водами Клязьмы в микрорайоне Большие Сокольники в Собинке.