Хлеб дорожает, но сохраняет упаковку

В сетевых магазинах Владимира подорожал хлеб. В среднем продукция хлебозаводов, в том числе владимирских, подорожала на 20-30%. При этом стоимость хлеба и хлебобулочных изделий собственных марок торговые сети стараются не повышать. Это заставляет покупателей менять предпочтения.

Новые тенденции

Хлебопеки объяснили ситуацию. Выросли цены на сырье, на упаковку, кроме того, есть затруднения с техобслуживанием оборудования, как правило, импортного. Это неминуемо ведет к росту цен на хлеб в рознице, но отпускать их совсем государство не позволит.

В выигрыше остаются хлебопекарни, работающие с замороженной продукцией в сетевых магазинах. А хлебозаводы ждут федеральных субсидий, чтобы удержаться на плаву.

По данным Владимирстата, средние цены хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной за год выросли с 47 до 59 рублей за кг, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — с 69 до 102 рублей за кг.

Батон дачный владимирского производителя стоит 50 рублей, в нарезке — 60 рублей, буханка черного — 53 рубля. А у сетевиков в упаковке под собственным брендом хлеб можно купить на 15 рублей!

Мало того, что цены в рознице не обеспечивают необходимой рентабельности, так еще и сети начали работать по предоплате. У хлебопеков живых денег нет. А кредиты под 20-30% никто из них брать не в состоянии. В администрации региона готовы поддержать отрасль.

Поддержка государства

Даже если бы государство и позволило бы отпустить цены на хлеб, это вряд ли бы решило проблемы крупных предприятий отрасли. Покупатель начал бы выбирать более дешевую продукцию, и этот спрос удовлетворили бы другие производители.

— Рынок хлеба и хлебобулочных изделий насыщенный и высококонкурентный, а рентабельность отрасли традиционно невысокая: 2-3%. Перекладывание роста себестоимости на потребителя приведет к снижению продаж, чем сразу же воспользуются конкуренты, — рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Поэтому к увеличению цен надо подходить очень взвешенно, учитывая покупательскую способность потребителей и возможности производства по снижению себестоимости. Ну, и конечно, государственная политика в этой отрасли предусматривает меры поддержки.

Для стабилизации цен на хлеб второй год из бюджета хлебопекам направляется субсидия. В прошлом году в области на эти цели выделили 32 миллиона рублей. В нынешнем году уже в ближайшее время будет направлено ещё 20 миллионов рублей.

Во Владимирской области работают два мукомольных и 24 хлебопекарных предприятия.

— Рассрочки по налогам, компенсации по процентным ставкам. Правительством России уже утверждён первый пакет мер поддержки для бизнеса. В первую очередь, это коснётся сфер сельхозпроизводства и производства продуктов питания, строительного сектора, промышленности и АйТи. Будет оказана и поддержка со стороны региона, — заверил врио губернатора Александр Авдеев.

В марте дополнительный взнос в сумме 100 миллионов рублей перечислен из регионального бюджета в уставный капитал АО «Владагролизинг». Это позволит предоставить льготные условия для приобретения оборудования для производства молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий.

Упаковка изменилась

Между тем хлебопеки ищут и собственные возможности снизить себестоимость продукции. Сейчас начали экономить на упаковке.

Покупатели заметили, что упаковка хлеба изменилась. Она есть, от нее пока не отказывается ни одно предприятие Владимирской области, но производители ищут более дешевые аналоги.

Прежняя упаковка подорожала за последний месяц на 40%. Поэтому в сети владимирский хлеб стал поступать в обычных целлофановых пакетах. На кассах его пробивают по отдельному коду.