Грузовик с углем загорелся на трассе М-7 в Петушинском районе

В Петушинском районе на 118-м километре федеральной трассе М-7 загорелся грузовик, перевозивший уголь. Происшествие случилось сегодня рано утром. На место оперативно поспешили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона на двух машинах.

Без пострадавших

Сообщение о пожаре в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 04.59. Выяснилось, что загорелись пакеты с углем в кузове грузовика.

— Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади два квадратных метра. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники, восемь человек личного состава, — сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В результате пожара пострадали мешки с углем и тент автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Причину случившегося устанавливает дознаватель МЧС.

Тревожная статистика

С начала года во Владимирской области произошло 565 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – снижение на 1,5 %, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. Погибли 35 человек, в том числе 2 детей.

Наиболее частыми причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства печей.

Жителям Владимирской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).