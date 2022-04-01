Где во Владимире появится фонтан, и какая улица станет пешеходной

Жителям Владимира предлагают выбрать одно из восьми общественных пространств для благоустройства в 2023 году. Это необходимо сделать быстро. Оперативно выберем — получим федеральное финансирование. В представленных проектах — устройство стелы, фонтанов, лавочек и фонарей.

Восемь претендентов

Объекты, которые представлены на выбор горожан, предварительно выбрала комиссия. В нее вошли чиновники, депутаты, общественники. Та общественная территория, за которую отдадут голоса владимирцы, войдет в программу «Формирование комфортной городской среды». Деньги на нее преимущественно дает федеральная казна.

— Комиссия обсудила предложения по проведению рейтингового голосования за благоустройство городских общественных пространств в 2023 году. Выбирать победителей будут сами жители с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Причем для того, чтобы выбор был быстрым, удобным и прозрачным, голосование состоится в электронном формате с использованием портала госуслуг, — сообщила пресс-служба администрации города.

Список объектов благоустройства:

Площадь Победы Сквер на улице Добролюбова. Сквер на улице Сперанского (микрорайон 8-ЮЗ). Сквер на улице Гвардейской (микрорайон Юрьевец). Сквер на проспекте Строителей (в районе бывшего кафе «Новинка»). Зерновский сквер (в районе Добросельская, 205). Улица Девическая. Сквер на улице Горького (в районе дома № 89).

Равнение на стелу

Уже сейчас можно угадать предпочтения администрации Владимира — благоустройство сквера у областного суда и площади Победы. Во-первых, размещено сразу два эскиза, объясняющие, как там все изменится. Во-вторых, это единственный объект, который детально проработан. Там хотят поставить фонтаны, сделать ремонт мемориала памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной войне. В-третьих, именно здесь хотят реализовать идею с устройством стелы «Владимир — город трудовой доблести».

Впервые эту идею озвучили члены общественной палаты Владимира. Затем в феврале о ней говорили депутаты горсовета и глава города. Андрей Шохин тогда сказал, что место установки стелы будет широко обсуждаться. Среди возможных называли патриотический сквер. В итоге сейчас фигурирует сквер у суда.

— Приоритетные общественные пространства, которые следует благоустроить в первую очередь, выберут сами владимирцы. Проголосовать смогут не только совершеннолетние жители, а все горожане, достигшие 14-летнего возраста, потому что у подростков могут быть свои предпочтения, — рапортует пресс-служба мэрии.

Блекло нарисовали

Но качество эскизов других общественных пространств оставляют желать лучшего. Элементы благоустройства обозначены схематично. Можно догадаться, что где-то будут детские площадки, а где-то асфальтированные и мощеные дорожки. Везде поставят лавочки и фонари.

Вернули к жизни идею с пешеходной улицей Девической. Достали из архива один из подзабытых эскизов. Предпроектную работу тогда представляло столичное бюро «Стрелка». Оно тщательно проработало многие детали благоустройства, владимирцам идеи понравились. Но подвижек с реализацией проекта так и не случилось.

В этом году все силы и средства брошены на парк «Добросельский». Там пройдет третий этап благоустройства, в рамках которого появится еще больше дорожек и тротуаров, детский городок и памп-трек.

А еще на мартовском заседании горсовета из горбюджета выделили 6,5 миллиона рублей на третий этап благоустройства патриотического сквера. Там поставят детскую площадку, лавочки и информационный щит.