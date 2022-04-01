Где во Владимире появится фонтан, и какая улица станет пешеходной

Горожанам предлагают выбрать скверы для благоустройства

Жителям Владимира предлагают выбрать одно из восьми общественных пространств для благоустройства в 2023 году. Это необходимо сделать быстро. Оперативно выберем — получим федеральное финансирование. В представленных проектах — устройство стелы, фонтанов, лавочек и фонарей.

Восемь претендентов

Объекты, которые представлены на выбор горожан, предварительно выбрала комиссия. В нее вошли чиновники, депутаты, общественники. Та общественная территория, за которую отдадут голоса владимирцы, войдет в программу «Формирование комфортной городской среды». Деньги на нее преимущественно дает федеральная казна.

— Комиссия обсудила предложения по проведению рейтингового голосования за благоустройство городских общественных пространств в 2023 году. Выбирать победителей будут сами жители с 15 апреля по 30 мая 2022 года. Причем для того, чтобы выбор был быстрым, удобным и прозрачным, голосование состоится в электронном формате с использованием портала госуслуг, — сообщила пресс-служба администрации города.

Список объектов благоустройства:

  1. Площадь Победы
  2. Сквер на улице Добролюбова.
  3. Сквер на улице Сперанского (микрорайон 8-ЮЗ).
  4. Сквер на улице Гвардейской (микрорайон Юрьевец).
  5. Сквер на проспекте Строителей (в районе бывшего кафе «Новинка»).
  6. Зерновский сквер (в районе Добросельская, 205).
  7. Улица Девическая.
  8. Сквер на улице Горького (в районе дома № 89).

Равнение на стелу

Уже сейчас можно угадать предпочтения администрации Владимира — благоустройство сквера у областного суда и площади Победы. Во-первых, размещено сразу два эскиза, объясняющие, как там все изменится. Во-вторых, это единственный объект, который детально проработан. Там хотят поставить фонтаны, сделать ремонт мемориала памяти владимирцев, павших в Великой Отечественной войне. В-третьих, именно здесь хотят реализовать идею с устройством стелы «Владимир — город трудовой доблести».

Такое пространство хотят создать в Юрьевце

Впервые эту идею озвучили члены общественной палаты Владимира. Затем в феврале о ней говорили депутаты горсовета и глава города. Андрей Шохин тогда сказал, что место установки стелы будет широко обсуждаться. Среди возможных называли патриотический сквер. В итоге сейчас фигурирует сквер у суда.

— Приоритетные общественные пространства, которые следует благоустроить в первую очередь, выберут сами владимирцы. Проголосовать смогут не только совершеннолетние жители, а все горожане, достигшие 14-летнего возраста, потому что у подростков могут быть свои предпочтения, — рапортует пресс-служба мэрии.

Блекло нарисовали

Но качество эскизов других общественных пространств оставляют желать лучшего. Элементы благоустройства обозначены схематично. Можно догадаться, что где-то будут детские площадки, а где-то асфальтированные и мощеные дорожки. Везде поставят лавочки и фонари.

Вернули к жизни идею с пешеходной улицей Девической. Достали из архива один из подзабытых эскизов. Предпроектную работу тогда представляло столичное бюро «Стрелка». Оно тщательно проработало многие детали благоустройства, владимирцам идеи понравились. Но подвижек с реализацией проекта так и не случилось.

Так изменить хотят сквер на улице Добролюбова

В этом году все силы и средства брошены на парк «Добросельский». Там пройдет третий этап благоустройства, в рамках которого появится еще больше дорожек и тротуаров, детский городок и памп-трек.

А еще на мартовском заседании горсовета из горбюджета выделили 6,5 миллиона рублей на третий этап благоустройства патриотического сквера. Там поставят детскую площадку, лавочки и информационный щит.

Фото администрации г. Владимира 

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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