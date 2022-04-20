Где пройдет ремонт теплосетей во Владимире в 2022 году

Сразу после майских праздников во Владимире начнется ремонт теплосетей. Отключения горячей воды, конечно, тоже будут, но по минимуму. По крайней мере, так каждый раз обещают энергетики.

Техническое перевооружение

С января по апрель на портале госзакупок выставлено с десяток контрактов на ремонт теплосетей. Первые работы начнутся после майских праздников. Существенное замечание. Теперь ресурсоснабжающие организации называют работы не ремонтом теплосетей, а «техническим перевооружением отдельных участков».

Редакция «Призыва» собрала наиболее крупные объекты в один список:

Суздальский проспект и улица Комиссарова — 34,1 миллион рублей

Улицы Усти-на-Лабе, 1-я Пионерская, Северная — 22,7 миллиона рублей

Улицы Фейгина, Крупской, Северная — 14,6 миллиона рублей

Улицы Верхняя и Нижняя Дубровы — 22,4 миллиона рублей

Улицы Строителей и Горького — 21,8 миллиона рублей

Проспект Ленина и улица Диктора Левитана — 29,2 миллиона рублей

Техническое перевооружение котельной Ю-З — 52, 1 миллиона рублей

Техническое перевооружение котельной 301 квартала — 12,7 миллиона рублей

Техническое перевооружение котельной Автоприбор — 3,1 миллиона рублей.

Сроки приведения в порядок объектов — разные. Работы начинаются с 10 мая и заканчиваются 31 октября.

— Работы по договору считаются выполненными в полном объёме после предъявления заказчику акта приёмки, законченного строительства объекта в эксплуатации, акта приема-сдачи восстановленного благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ, подписанного администрацией города Владимира, — сообщили в конкурсной документации.

Прогрессивный метод

По информации администрации города, в прошлом году объем инвестиций в сферу теплоснабжения составил 482,7 миллиона рублей. Выполнена реконструкция 18 участков разводящих тепловых 23 сетей по Егорова, Добросельской, Растопчина, Белоконской, Луначарского, Разина, проспекту Строителей. Также проведена реконструкция семи объектов по Октябрьскому проспекту, улицам Лермонтова и Луначарского.

Заменили трубы на магистральных сетях общей протяженностью 21,3 километра.

— При реконструкции применили прогрессивный метод бесканальной прокладки трубопроводов с применением современных материалов — труб заводского изготовления в пенополипропиленовой изоляции, срок эксплуатации которых достигает 50 лет. Теплотрассы также оснащаются системами оперативно-диспетчерского контроля для обеспечения оперативного поиска мест утечек теплоносителя с целью устранения возможных дефектов и аварий в кратчайшие сроки, — проинформировали в управлении ЖКХ города.

В компании «Т Плюс» добавляют, что замена тепловой сети проходит без отключения потребителей, за исключением кратковременных работ, во время которых будет производится перевезрезка шунтирующих трубопроводов, которые нужны для подачи теплоносителя.