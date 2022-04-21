Фонтаны Владимира запустят перед длинными майскими выходными

К следующим выходным — это будет конец апреля — во Владимире заработают основные городские фонтаны. Сейчас специалисты муниципального «Владимирводоканала» проводят очистку и покраску оборудования. Власти областного центра обращаются к горожанам: когда фонтаны откроют, соблюдайте чистоту, находясь рядом с ними. Отдых должен быть приятным для всех.

Идет подготовка

— Перед расконсервацией городских фонтанов мы проводим целый комплекс регламентных ремонтно-профилактических работ. Проверяем состояние насосного и электрического оборудования, запорной арматуры, изоляции чаш фонтанов, сохранность архитектурных конструкций. Выполняем обустройство прилегающей территории, — сообщил зам. гендиректора МУП «Владимирводоканал» Александр Кирисов.

Все фонтаны города планируют включить 29 апреля.

На балансе и обслуживании «Владимирводоканала» находятся 11 городских фонтанов: в сквере «Липки», в Молодежном сквере, у дома № 1 по Луначарского, у дома №95 по Горького (офис «Владимирводоканала»), на спуске к стадиону «Торпедо», у дома №4 по Никитской, на площади у Дома культуры молодёжи, на Вокзальном спуске, у дома №15 по Октябрьской в микрорайоне Оргтруд, в Центральном городском парке культуры и отдыха и в Патриарших садах.

На работы по всем 11-ти объектам из бюджета города ежегодно выделяется 3,6 миллиона рублей. Самый главный фонтан — на Театральной площади обслуживается по отдельной ведомости. Там площадка цветомузыкального фонтана пока еще закрыта деревянным щитом. Но уже скоро после очистки решеток его откроют и запустят.

Соблюдайте чистоту!

Администрация города разработала новые правила благоустройства. В них детально прописаны требования к уборке городских и дворовых территорий, парковок и многого другого. Есть и единственное требование по содержанию фонтанов.

— В период работы фонтана очистку водной поверхности от мусора производить ежедневно. Организация обязана содержать фонтаны в чистоте, в том числе в период их отключения, — предписывают правила.

Эту директиву можно адресовать не только муниципальному учреждению, но и всем жителям Владимира. Чистить фонтаны их не заставляют, но вот не мусорить – настоятельно просят. Ведь о красоте и чистоте надо заботиться всем вместе, тогда и места отдыха будут приятны каждому.