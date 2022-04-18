Дворы и дороги Владимира улучшат по наказам горожан 

Во Владимире начинается сезон благоустройства. Многое сделают, выполняя пожелания, которые владимирцы высказали своим городским депутатам. На эти цели идет особое финансирование: каждый депутат (а их во Владимире 25) может составить список на сумму 2 миллиона рублей. Сейчас на портале госзакупок уже выставлены контракты по объектам, включенным в список наказов.

Дворы, дороги и дог-парк

Уже размещены контракты на ремонт дворовых территорий по Суздальскому проспекту, 21-а, Куйбышева,46-а, Соколова-Соколенка, 4, Юбилейная, 40, проспект Ленина, 62, на ремонт дорог на 1-ой Пионерской — к детскому саду № 11.

Виды работ везде одинаковые: асфальтирование проезжей части и тротуаров, подъем, укрепление и асфальтирование горловин колодцев. Также в первых рядах оказался Курсантский сквер на улице Труда. Выполнение этого наказа курирует депутат Артур Закарян.

В этом году там пройдет второй этап благоустройства. На 2 миллиона отремонтируют тротуары вокруг сквера. В прошлом году обустроили небольшой дог-парк с установкой ограждения и нескольких игровых элементов для занятий с животными, а также добавили качелей на детскую площадку.

Как и обещал «Призыву» депутат Евгений Станчев, он предпримет еще одну попытку сделать дог-парк на улице Луначарского. В прошлом году, к сожалению, не нашлось подрядчиков, которые согласились бы за два миллиона рублей поставить комплекс тренажеров для выгула собак – торги из-за этого не состоялись.

Спорт и дети

Многие наказы касались организации досуга — и для маленьких, и для взрослых. Депутат Андрей Степанов, например, включил в свой список детское оборудование сразу в десяти дворах по проспекту Строителей, Белоконской, в поселке РТС.

Его коллега Алексей Лызлов второй год направляет средства на обустройство спортплощадки на бульваре Иванова. Места там много и до недавнего времени оно толком не использовалось. В прошлом году там появилась огороженная площадка для игр с мячом.

Теперь на площадке почти весь день играют школьники и подростки.

Некоторые народные избранники решили направить «свои» средства на нужды образовательных учреждений. Галина Локостова часть их выделит на ремонт кровли садика № 95, Николай Питиримов – на ограждение садика № 104, Анастасия Моисеева – на ремонт спортплощадки школы № 31.

Зам. председателя горсовета Лариса Пышонина сделала выбор в пользу ремонта спортивного зала школы № 36 и спортивного зала во Дворце детско-юношеского творчества. Другой заместитель Сергей Киселев все два миллиона рублей направит на ремонт здания спортивного блока школы № 45 в Энергетике.

Депутат Наталья Чашина направит часть средств на ремонт хоккейного корта по улице Жуковского. Во Владимире работают 22 хоккейных корта, и все они пользуются большой популярностью как зимой, так и летом. Там гоняет шайбу и мяч детвора со всех окрестных домов.

Важно, что по всем видам работ никакой финансовой поддержки от жителей не требуется. Но в вопросах благоустройства депутаты доверяют старшим по домам. Те проконтролируют на местах ход выполнения работ.