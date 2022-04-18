Поребриков завезли на дороги и во дворы

Дворы и дороги Владимира улучшат по наказам горожан 

Контракты на работы выставлены на торги 

Во Владимире начинается сезон благоустройства. Многое сделают, выполняя пожелания, которые владимирцы высказали своим городским депутатам. На эти цели идет особое финансирование: каждый депутат (а их во Владимире 25) может составить список на сумму 2 миллиона рублей. Сейчас на портале госзакупок уже выставлены контракты по объектам, включенным в список наказов.

Дворы, дороги и дог-парк

Уже размещены контракты на ремонт дворовых территорий по Суздальскому проспекту, 21-а, Куйбышева,46-а, Соколова-Соколенка, 4, Юбилейная, 40, проспект Ленина, 62, на ремонт дорог на 1-ой Пионерской — к детскому саду № 11.

Виды работ везде одинаковые: асфальтирование проезжей части и тротуаров, подъем, укрепление и асфальтирование горловин колодцев. Также в первых рядах оказался Курсантский сквер на улице Труда. Выполнение этого наказа курирует депутат Артур Закарян.

В этом году там пройдет второй этап благоустройства. На 2 миллиона отремонтируют тротуары вокруг сквера. В прошлом году обустроили небольшой дог-парк с установкой ограждения и нескольких игровых элементов для занятий с животными, а также добавили качелей на детскую площадку.

Как и обещал «Призыву» депутат Евгений Станчев, он предпримет еще одну попытку сделать дог-парк на улице Луначарского. В прошлом году, к сожалению, не нашлось подрядчиков, которые согласились бы за два миллиона рублей поставить комплекс тренажеров для выгула собак – торги из-за этого не состоялись.

Спорт и дети

Многие наказы касались организации досуга — и для маленьких, и для взрослых. Депутат Андрей Степанов, например, включил в свой список детское оборудование сразу в десяти дворах по проспекту Строителей, Белоконской, в поселке РТС.

Его коллега Алексей Лызлов второй год направляет средства на обустройство спортплощадки на бульваре Иванова. Места там много и до недавнего времени оно толком не использовалось. В прошлом году там появилась огороженная площадка для игр с мячом.

Теперь на площадке почти весь день играют школьники и подростки.

Некоторые народные избранники решили направить «свои» средства на нужды образовательных учреждений. Галина Локостова часть их выделит на ремонт кровли садика № 95, Николай Питиримов – на ограждение садика № 104, Анастасия Моисеева – на ремонт спортплощадки школы № 31.

Во дворах ставят новые качели и лавочки

Зам. председателя горсовета Лариса Пышонина сделала выбор в пользу ремонта спортивного зала школы № 36 и спортивного зала во Дворце детско-юношеского творчества. Другой заместитель Сергей Киселев все два миллиона рублей направит на ремонт здания спортивного блока школы № 45 в Энергетике.

Депутат Наталья Чашина направит часть средств на ремонт хоккейного корта по улице Жуковского. Во Владимире работают 22 хоккейных корта, и все они пользуются большой популярностью как зимой, так и летом. Там гоняет шайбу и мяч детвора со всех окрестных домов.

Важно, что по всем видам работ никакой финансовой поддержки от жителей не требуется. Но в вопросах благоустройства депутаты доверяют старшим по домам. Те проконтролируют на местах ход выполнения работ.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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