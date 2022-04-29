Движение по М-12 у Владимира откроют уже в этом году 

Часть автобана М-12 «Москва-Казань» заработает уже в этом году. Причем действующий участок будет здесь, рядом с Владимиром. 26 километров шоссе обещают открыть рядом с Южным обходом областного центра. Сейчас их как раз активно прокладывают. На этом относительно небольшом отрезке построят десять съездов и девять искусственных сооружений.

Связывают трассы

С квадракоптера хорошо видно, как идет новая трасса. Снят участок у развязки Южного обхода рядом с владимирским микрорайоном Мостострой.

— На развязке с М-12 завершен монтаж всех 39-ти балок. Строители ведут подготовительные работы к бетонированию пролетов дорожного полотна, — сообщила пресс-служба компании «Автодор». — На путепроводе над автомобильной дорогой «Владимир — Мостострой» и Горьковской железной дорогой также завершён монтаж балок. Закончены монолитные работы на путепроводе в створе основного хода М-12 для пропуска движения на базу «Ревяки».

Общая длина второго этапа М-12 во Владимирской области — 37 км.

«Автодор» информирует о том, что сейчас строительные работы идут работы на десяти съездах, которые не только свяжут автобан с трассой М-7, но и дадут возможность автомобилистам заехать на М-12 с Южного обхода Владимира. Для пропуска потока с одного из съездов устраивается туннель. Монолитные работы на нем уже завершены.

— Ведется устройство конструкции дорожной одежды на 25 километрах. На объекте задействовано почти 1300 человек и 150 единиц дорожной техники, — бодро отчитываются подрядчики.

Путь за плату

Действительно, масштаб работ поражает. Достаточно проехаться по Южному обходу, чтобы увидеть все искусственные сооружения и высокую насыпь будущей скоростной магистрали. Думается, желающих в ближайшее время проехаться по новой дороге будет достаточно много. Хотя удовольствие это не бесплатное.

Автобан — платный, и по его отрезку, который введут в строй до конца 2022-го, тоже, скорее всего, разрешат передвигаться за деньги. Но кто-то на это пойдет. Все потому, что состояние дорожного полотна Южного обхода оставляет желать лучшего. Трещины, ямы, колейность — на протяжении всего двухполосного участка. Неудивительно, что большегрузы и самосвалы вопреки ограничениям едут через город.

Общие выгоды

Напомним, что трасса М-12 строится в восемь этапов. Она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).

По предварительным оценкам «Автодора», М-12 позволит уже в первый год эксплуатации привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока за счет двукратного сокращения времени в пути между крупными городами. В ходе строительства планируется создать около 80 тысяч новых рабочих мест и еще до 5 тысяч — на этапе эксплуатации дороги.

В «Автодоре» уверяют, что М-12 также обеспечит рост туристического потока между крупнейшими культурными центрами страны и откроет новые туристические направления за счет увеличения пропускной способности, повышения скорости движения, безопасности и качества поездок.