Двести жителей Гусь-Хрустального получат ключи от новых квартир

Двести жителей аварийных домов Гусь-Хрустального получат новые квартиры. Переезд в многоквартирный дом № 19 на улице Старых Большевиков намечен в текущем году. На этот же срок запланировано строительство еще двух многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает мэрия города.

В Гусь-Хрустальном на сегодняшний день насчитывается 107 аварийных домов. С 2017 года полностью расселено 23 дома, непригодных для проживания.

Улучшить свои жилищные условия смогли 1019 гусевчан.

Такая возможность появилась в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области» областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области». Всего на реализацию программы предусмотрено 694,5 миллиона рублей. Это средства бюджетов двух уровней плюс средства фонда, уточняет пресс-служба городской администрации.

Дополнительные деньги

Из-за постоянно меняющихся цен на стройматериалы и для сокращения сроков реализации программы администрация Владимирской области подала заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на сумму 700 миллионов рублей. Этих дополнительных средств должно хватить, считает врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

— Наша задача — до 2023 года расселить еще около 3700 человек – те дома, которые признаны аварийными до 2017 года. И мы эту задачу выполним. И обязательно войдем в следующую программу по расселению, — цитирует мэрия Гусь-Хрустального слова главы региона.