Дураков не исправишь: 39 палов травы произошли во Владимирской области

С начала года во Владимирской области произошло 39 палов сухостоя на площади почти 20 гектаров. Возбуждено 29 административных расследований. При этом к пожароопасному сезону, как выяснилось, серьезно отнеслись не все. На оперативном совещании в «Белом доме» врио губернатора Александр Авдеев высказал претензии ряду глав районов.

Время на исправление

В число муниципалитетов, слабо подготовленных к пожароопасному сезону, попали Киржачский, Меленковский, Муромский, Селивановский и Собинский районы. Там необходимо продолжить опашку населённых пунктов и предупреждать горение свалок ТБО.

Для этого, по мнению директора департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяны Клименко, надо обязать собственников участков, на которых располагаются подобные свалки, запасти необходимое количество грунта для предотвращения пожаров.

Глава региона Александр Авдеев поручил взять вопрос на строгий контроль и отчитаться на следующем оперативном совещании.

— Есть срочные меры, которые необходимо принимать уже сегодня, есть те, которые требуют дополнительной проработки. Вне зависимости от этого, прошу муниципальные образования серьёзнее отнестись к подготовке к пожароопасному сезону. Упомянутым в докладе «отстающим» муниципальным районам активизировать работу в срочном порядке. От этого зависят безопасность людей и сохранность имущества, − подчеркнул Александр Авдеев.

План действий по исправлению ситуации подготовят в течение двух недель.

Пик палов впереди

Напомним, что с 18 апреля по 18 октября в регионе установили пожароопасный сезон, а с 22 апреля ввели особый противопожарный режим. Только за минувшую субботу было зафиксировано 6 палов травы. В воскресенье сотрудники МЧС ликвидировали крупное возгорание на площади 4700 квадратных метров во Владимире.

По каждому факту пожара проводятся проверки. Термоточки выявляют через космические спутники и воздушный мониторинг, систему видеонаблюдения, а также посредством патрулирования мобильных групп.

Пик палов травы прогнозируется на конец апреля — начало мая.

— Эффективная мера по предотвращению распространения природного огня – это создание минерализованных полос и опашки. Проведённый анализ показал, что всего требуют создания минерализованных полос 403 населённых пункта и 163 садоводческих товарищества, — уточнили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жителям Владимирской области напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. На граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Весенние палы сухостоя могут стать реальной опасностью для граждан. По сухой траве огонь может быстро перейти на жилые строения. Напомним, что в прошлом году в результате пожара в деревне Першково Гусь-Хрустального района сгорели 11 домов.