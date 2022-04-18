Домклик улучшил процесс оформления межрегиональных сделок на территории всей России

С помощью сервиса Домклик можно провести сделку с ипотекой даже если участники сделки находятся в разных городах России. По итогам 2021 года количество межрегиональных сделок составило более 48 тысяч. Наибольший спрос на такие сделки зафиксирован в Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Анапе, Магадане, на Сахалине и Камчатке.

Благодаря улучшению процессов проведение межрегиональных сделок значительно улучшилось как для клиентов, так и для сотрудников банка.

Так, появилась возможность записать покупателя и продавца на сделку в разные офисы. Ранее запись клиента была возможна только в один офис и только для стороны покупателя. Теперь время записи на сделку для стороны продавца бронируется в календаре конкретного менеджера. Это гарантирует, что сделка состоится в назначенное время, продавца будет ожидать ответственный сотрудник банка, который проведет сделку.

Для менеджеров банка проведение межрегиональных сделок тоже стало удобнее – теперь сотрудники могут совершать звонки прямо из системы, не нужно тратить время на поиск телефонных номеров. Стал доступен чат с клиентом, где находятся сразу оба менеджера сделки. Дополнительно системой создается отдельный чат для менеджеров, где можно обсудить вопросы по подготовке к сделке, не привлекая клиента. С учетом разницы часовых поясов в России такой функционал очень удобен.

Также теперь оба менеджера имеют общий доступ к документам по сделке в специальном разделе. Единый доступ к сделке для двух менеджеров и возможность общаться прямо из системы позволит сократить время на подготовку к сделке и ее проведение. Расчеты между сторонами сделки проходят удаленно через «Сервис безопасных расчетов» и «Сервис электронной регистрации» от Домклик.

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ПАО Сбербанк