Дольщиков ЖК «Дуброва-парк-2» будут принимать индивидуально

Департамент архитектуры и строительства администрация Владимирской области объявил о начале консультирования дольщиков трех недостроенных домов ЖК «Дуброва-парк-2». Такого индивидуального подхода к дольщикам раньше не было.

Встречают по одному

В трех высотках квартиры приобрели свыше 800 семей. Сроки ввода домов переносились многократно. Последние, опубликованные на сайте «Нашдом.рф», относятся к 2023-2025 годам.

Месяц-два назад дольщики этих домов вели себя очень активно: писали жалобы во все инстанции, обращались в прокуратуру, записывали видеобращения для врио губернатора, устраивали пикеты у своих долгостроев. Их заметили. Возможно, не так, как они хотели (конкретные сроки достройки домов так и не названы), но все же отклик от властей получен.

— Департамент архитектуры и строительства организует личный прием граждан, дольщиков компании «ИнтерстройВладимир». Консультации по вопросам завершения строительства объектов будут проходить по пятницам с трех до четырех по адресу: Токарева, 1, кабинет 3, — говорится в объявлении, размещённом в группах обладминистрации в соцсетях.

Справки по консультациям можно получить по телефонам 33-50-78 и 33-50-77

Первый прием организуют уже в эту пятницу. Беседовать с дольщиками будут по отдельности. Консультируют сотрудники отдела регионального надзора за долевым строительством, возглавляет который Надежда Долинская.

Кто поможет

Ранее на совещаниях по восстановлению прав дольщиков и на брифинге по итогам годового отчета перед депутатами Заксобрания врио губернатора Александр Авдеев озвучивал наиболее оптимальный способ для дольщиков всех трех домов — это достройка объектов силами фонда, созданного при администрации области.

На содержание этой структуры выделили 8,5 миллионов рублей. Никакого результата пока не видно. Власти только неоднократно заявляли, что такой фонд есть, и он наделен полномочиями и поддержкой федеральных структур для решения проблем дольщиков.

Предполагается, что средства ему предоставит федеральная корпорация «Дом.рф». Но как будет работать механизм «достройки и компенсаций», непонятно.

Для того, чтобы фонд включился в работу, нужно, чтобы застройщик был признан банкротом. И первый шаг на пути к этому был сделан. В Арбитражный суд Владимирской области подано заявление о признании должника банкротом. Обычно это делает сам застройщик, а тут кредитором и заявителем значится столичная публично-правовая компания «Фонд развития территорий«. Заседание пока не назначено.