Для городов и районов покупают новую коммунальную технику

Городам и районам Владимирской области помогут с уборкой дорог и тротуаров. «Владупрдор» централизованно закупает для них коммунальную технику. Пока за бюджетный счет планируют купить 36 единиц на сумму 259 миллионов рублей.

Что берут

На портале госзакупок размещено три контракта на приобретение автогрейдеров, комбинированных дорожных машин и колесных тракторов. Все эти виды спецтехники активно используют в зимнее и летнее время при уборке и ремонте дорог.

Самая дорогая закупка — это 10 автогрейдеров по 11 миллионов рублей за каждый.

— Товар должен быть полностью новым, выпущенным не ранее 2022 года, укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации. Поставщик своими силами и за счет собственных средств доставляет автогрейдер, производит его погрузку-выгрузку и определяет готовность к эксплуатации, — такие требования предъявили подрядчикам.

Областной бюджет выделил 690 млн рублей на покупку 79 единиц коммунальной техники.

Менее дорогая, но более функциональная — комбинированная дорожная машина (КДМ). Каждая стоит 9,9 миллиона рублей. Денег хватит на 9 КДМ. В комплекте к каждой идет пескоразбрасывающее, поливомоечное и плужно-щеточное оборудование.

Эти машины стоят на вооружении федеральных и городских дорожников. Незаменимая техника для посыпки песка в гололед, поливку асфальта в жару.

Самыми доступными по цене стали колесные тракторы. Каждый — по 3,5 миллиона рублей. Средства выделили на покупку 16 машин. В комплекте идет навесное оборудование: погрузчик универсальный, передний отвал гидроповоротный, задняя уборочная щетка.

Будущие закупки

В феврале на заседании Заксобрания депутаты и чиновники еще обсуждали закупку техники для ремонта дорог: асфальтоукладчиков, асфальтовых катков, а также фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.

В марте и власти города Владимира приняли решение обновить автопарк Центра управления городскими дорогами. В лизинг договорились купить шесть единиц специализированной техники.

На дороги областного центра должны выйти новые подметально-уборочные машины и машины для ямочного ремонта. Но пока контрактов на эти закупки на портале нет