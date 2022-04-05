Детский кешбэк обещали жителям области

Владимирская область снова включилась в программу «детского кешбэка» и заявила 12 участников. Правда, купить путевки онлайн уже сейчас со скидкой в 50% можно лишь в один лагерь в Петушинском районе. Полная стоимость — 65 тысяч рублей.

Отдых за полцены

— Ключевая задача программы детского кешбэка – сделать детский отдых в стране доступнее. Она реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства, — пояснила пресс-служба администрации области.

В период с 31 марта по 31 августа 2022 года при оплате путёвки в детский лагерь (из числа участников программы) картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности, возвращается 50% от её стоимости (но не более 20 тысяч рублей за одну операцию).

Количество смен не ограничено, а отправиться в лагерь можно с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

Актуальный список лагерей–участников программы администрация области предлагает посмотреть на сайте «мирпутешествий.рф» в разделе «Детские лагеря». По информации департамента образования, в этом году в программу планируют войти 18 лагерей региона.

Из них все те же, кто был и в прошлом году. Это лагеря «Олимп» (г.Владимир), «Казачок» и «Восточный» (Петушинский район), «Озёрный», «Белый городок», «Сосновый бор» (о.Муром), «Берёзка» (г.Ковров), «Искатель» (Ковровский район), «Лесная сказка» (Юрьев-Польский район), «Хрусталёк» (г.Гусь-Хрустальный), «Солнечная поляна» (Гороховецкий район).

Дюжина участников

Сейчас в списке Владимирской области 12 наименований. Но некоторые представлены туроператорами, которые предлагают отдых в Краснодарском крае, Нижегородской и Ивановской областях, а к нашему региону никакого отношения не имеют.

Есть еще несколько муниципальных лагерей, в которые, как и в прошлом году, все места разбирали местные жители. Так было в Муроме, Юрьеве-Польском, Гусь-Хрустальном и Коврове.

Сегодня ни на одной из страниц лагерей нельзя сразу забронировать и купить путевку со скидкой. Везде предлагают звонить по телефонам и уточнять. Услуга онлайн есть только у частного лагеря в Петушинском районе, но цены там не каждому по карману. За пару дней в мае — 11 тысяч, за 14 дней в июне — 65 тысяч рублей.

Навстречу лету

Самым успешным новичком прошлого года был лагерь «Олимп». Департамент образования называет местом его нахождения Владимир, хотя на самом деле он находится в Собинском районе по направлению к Ставрово. И это областной, а не муниципальный лагерь.

К Владимиру он имеет весьма отдаленное отношение. Только тем, что там отдыхает много юных жителей областного центра. Но в этом году пребывание там детей по программе кешбэка сомнительно. Сегодня в лагере находятся беженцы с Украины.

Но надежда на то, что местные центры отдыха заработают по программе, остается.

В администрации области напоминают, что получить кэшбэк за путёвку в детский лагерь очень просто. Нужно зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности для держателей карт «Мир», выбрать детский лагерь из установленного перечня, произведите оплату путёвки картой МИР, получить компенсацию в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию.