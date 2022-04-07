Детей из семей вынужденных переселенцев устроили в садики, школы и колледжи

Всех детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, устроили в сады, школы и колледжи. При этом учитывали пожелания родителей и самих ребят, сообщили в департаменте образования администрации Владимирской области.

Школьники и дошкольники

В разных городах и селах Владимирской области сейчас со своими семьями проживают 209 детей дошкольного возраста, приехавшие из зоны ведения спецоперации. Больше половины их находятся в пунктах временного пребывания.

85 малышей уже начали посещать детсады, 37 еще оформляются, а родители 53-х ребятишек (почти всем нет еще трех лет) решили пока не ходить в детский сад. Остальные – совсем маленькие, им в дошкольные учреждения пока рановато.

Никто из семей беженцев не будет платить за посещение ДОУ.

Расходы на содержание детей в садиках берут на себя местные власти. То же касается и питания детей школьного возраста. В нашем регионе находится 306 ребят школьного возраста. Из них 230 уже начали ходить в школы.

Светлана Болтунова, врио директора департамента образования области:

В зоне особого внимания находятся ребята, которые в этом году заканчивают 9-й и 11-й классы. Они должны получить документ об образовании и двигаться дальше.

У нас 5 человек учатся в 11-м классе. Все они хотят поступать в учреждения высшего профессионального образования.

Им нужны дополнительные занятия. Эти занятия уже начали проводить учителя в школах.

Еще в области 12 учащихся 9-х классов. Большинство хотят пойти в средние учебные заведения.

Верят в слово

Пока ни родители, ни выпускники не заглядывают в далекое будущее и не планируют поступление в какой-то конкретный колледж или вуз. Но все надеются вернуться на родину.

Приехали также 10 подростков, которые обучались в колледжи. Восемь из них уже нашли подходящие специальности и начали учебу. Также прибыли три студента вуза, они уже устроены на профильные факультеты в ВлГУ.

У всех семей проблемы с документами. Полного пакета документов нет ни у кого. У кого-то только свидетельства о рождения или паспорта, у кого-то — копии аттестата или студенческого билета. Всех устраивают, ориентирруясь на устную информацию.

Но, как того требуют федеральные директивы, департамент образования направляет запросы в колледжи и вузы Донбасса. Правда, ответы пока не пришли.