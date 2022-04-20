Дачникам Владимирской области предоставят дополнительные электрички

С 29 апреля по Владимирской области начнут курсировать дополнительные пригородные поезда. С началом дачного сезона электрички вновь будут востребованы среди жителей региона.

Курс на летнее расписание

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщает, что с 29 апреля назначаются следующие пригородные поезда для дачников, которые будут ходить от Владимира до Коврова и в обратном направлении.

6410/6411 Владимир-Ковров-Владимир;

6419/6420 Владимир-Ковров-Владимир.

Поезда будут курсировать ежедневно. Из Владимира они будут отправляться в 12.59 и 19.33.

Дачникам будет проще добраться до своих участков.

С 30 апреля также будут ходить поезда 6408/6409 Владимир-Ковров-Владимир. В расписании они есть по субботам и воскресеньям. Отправка из Владимира в 09.15.

— При планировании поездки на электричке, пожалуйста, сверьте актуальное расписание на нашем сайте, — уточнили на сайте пассажирской компании.

Ранее «Призыв» сообщал об изменении расписания электричек из-за ремонта на перегоне Ундол — Колокша. Там модернизируют дорожную инфраструктуру.