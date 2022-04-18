Что владимирцам нужнее: стела или детская площадка?

Владимирская мэрия предлагает выбрать одно из восьми общественных пространств города, которые могут благоустроить в 2023 году. Пока отдать голос за лучший проект трудно — на сайте для голосования то и дело сбои. Зато журналистам повезло: им сегодня мэрия показала объекты воочию.

Выбор места

Администрация города продемонстрировала представителям СМИ две площадки из заветного списка: скверы у областного суда и у бывшего кафе «Новинка» перед школой № 7.

— Пока мы только предлагаем определиться с местом благоустройства. Ни сметы, ни элементы детально не просчитывались. Все объекты изучил главный архитектор города. Решение за жителями, — говорит зам. начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

15 апреля стартовало голосование по нацпроекту «Создание комфортной городской среды».

Владимирцы голосуют за то, что лучше благоустроить в следующем году. В прошлом году жители делали выбор в пользу объектов 2022 года. Тогда ожидаемо победил парк «Добросельский». Его реконструкцию нужно заканчивать, в этом году как раз пройдет третий этап.

Виды на сквер у суда

На сайте мэрии выставлены эскизы всех восьми площадок. Более-менее проработан только сквер у областного суда. На картинках размещены фонтан, лавочки, новая плитка и стела города трудовой доблести.

Идея со стелой пришла в голову членам городской общественной палаты, потом ее поддержал глава города Андрей Шохин, пообещав обсуждение на предмет, куда ее поместить. Правда, выбора жителям не дали, зато создали риск, что из-за размещения стелы «города трудовой доблести» перед судом там больше не смогут проводить массовые гуляния по случаю Нового и Масленицы.

Если разместить стелу в середине сквера на площади Победы, то поставить искусственную ель «Фэнтези» или соломенное чучело будет просто-напросто некуда.

— Это задача проектировщиков и архитекторов — увязать на местности все объекты. Для массовых гуляний можно найти площадки, например, в сквере на Чайковского поблизости, и в городских парках, и во дворах, — считает Дмитрий Еропов.

Сегодня в сквере напротив площади Победы нет ничего примечательного: лавочки, три клумбы в центре и фонари. Но к 9 мая эта площадка преобразится. Здесь в прежние годы проводились мастер-классы, концерты, стояла полевая кухня. Тут гуляли толпы владимирцев.

1037 голосов

Вторая изученная журналистами площадка — скверик у бывшего кафе «Новинка». Кроме разбитых дорожек она ничем не примечательна. Ее давно нужно было облагородить, потому что рядом — детский сад, школа, а через дорогу — университет. Место было бы посещаемым, будь там лавочки, детские площадки и ровные дорожки. Именно такое и хотят сделать силами бюджета. Но выбор за жителями.

— Сегодня волонтеры проводят беседы и раздают флаеры о голосовании в школах города. Ведь голосовать могут жители старше 14 лет, то есть даже школьники. Скоро развесят информацию на подъездах домов. Надеемся, что в ближайшее время платформа для голосования заработает в полную силу, — говорит Дмитрий Еропов.

Четвертый день продолжаются технические сбои на сайте «Городская среда». У многих зависает на этапе захода в личный кабинет, у части — на этапе голосования. После многочисленных попыток нашему журналисту удалось оставить голос за один из скверов. Тогда же стали видны первые результаты голосования. По 1037 голосов — за площадь Победы и за Гвардейский сквер.

Напомним адреса восьми площадок: площадь Победы, сквер по улице Добролюбова, сквер по улице Сперанского, сквер «Гвардейский», сквер по проспекту Строителей в районе остановки «Улица Белоконской», сквер «Зерновский», улица Девическая, сквер на улице Горького в районе дома №89.