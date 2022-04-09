Будущее Владимира: в каких направлениях будет строиться город

Многоэтажное жилищное строительство — цель номер один в новом проекте генерального плана развития Владимира. Все площадки под высотки находятся в присоединенных и отдаленных территориях — за рекой Клязьмой и федеральной трассой «Пекинка».

Высотки и коттеджи

Под новое жилищное строительство запланировано около полутора тысяч гектаров земель. Из них под размещение многоквартирной застройки — 507 гектаров. Еще 970 гектаров — под коттеджи и частные дома.

Несмотря на то, что площади Владимира после присоединения деревень и сел Суздальского, Камешковского, Собинского и Судогодского районов (17 населенных пунктов вошли в границы Владимира в 2004 году) увеличились вдвое — до 32 тысяч гектаров, под строительство жилья места не так много.

Большая часть присоединенных территорий – земли лесного фонда.

— Приоритетом жилищного строительства является многоэтажное строительство многоквартирных домов, а также строительство 1-2-х этажных домов с приусадебными участками с привлечением средств населения. Объём нового строительства к 2041 году — 5,4 миллиона квадратных метров общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда — 270-300 тысяч квадратных метров, — сообщили проектировщики столичного института «Гипрогор», авторы поправок генплана в 2019 и 2022 годах.

К 2031 году по генплану нужно построить 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это довольно непростая задача, учитывая, что темпы жилищного строительства уменьшаются. В прошлом году во Владимире введено в эксплуатацию всего 100 тысяч квадратных метров многоэтажного жилья.

Где будут строить

Застройщики продолжат возводить высотки в Веризино, Коммунаре, Заклязьменском, за «Пекинкой» в районе Горького. Есть участки под дома средней этажности в Пиганово и Энергетике.

Уварово, Бухолово, Немцово, Спасское, Оборино, Никулино, Шепелево, Злобино — все отдано под ИЖС. В Юрьевце последние свободные участки распределили между многодетными семьями.

— Аэродром в Семязино решено сохранить, хотя у нас были планы на освоение этих территорий. Есть участки под строительство многоквартирных домов за гипермаркетами «Глобус» и «Метро». Участки в частной собственности, владелец пока не собирается приступать к строительству, — пояснили в городском управлении архитектуры.

Сегодня во Владимире построено и заселено 7,6 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, 2 миллиона — индивидуального. 55% домов — кирпичные, 24% — панельные. Свыше 37% построено в 1971 — 1995 годах, около 30% – в периоду 1946-1970 годов, еще 30% — после 1995 года. Порядка 26% зданий имеют износ от 30% до 65%.

Что предлагает рынок

Какие дома строят во Владимире? В структуре ввода многоквартирного жилого фонда преобладает застройка свыше 9-ти этажей (68,5%), 7,5% – среднеэтажная застройка (5-8 этажей), 7% — малоэтажная застройка.

— На индивидуальную застройку приходится 16% общего объёма строительства. Последние два года отмечено изменение тенденции в сторону увеличения ИЖС. Несмотря на достаточно высокие показатели уровня благоустройства жилья, жилищный вопрос является одним из наиболее острых, — сообщается в пояснительной записке к новому генплану.

Проектировщики «Гипрогора» считают, что применение различных архитектурно-строительных типов в новом жилищном строительстве и комплексное освоение территорий позволит повысить доступность жилья.Ранее «Призыв» сообщал о намерении региональных властей подать заявку на участие в федеральном проекте по строительству арендного жилья. Это даст молодым семьям выбор: оформлять ипотеку или жить в благоустроенном арендованном жилье.