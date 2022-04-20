Большая вода затапливает дороги и приусадебные участки

Во Владимирской области продолжается активная фаза весеннего половодья. На малых реках уровень воды снижается, а на крупных, напротив, растет. За сутки на реке Серая уровень воды опустился на 49 см. На Клязьме вырос на 19 см, сообщило ГУ МЧС России по Владимирской области.

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды на Клязьме в Вязниках и на реке Судогда сохранится в пределах неблагоприятных значений до 22 апреля.

Мониторинг паводковой обстановки осуществляют 11 гидрологических постов.

Что затопило

За сутки затопило дорогу в микрорайоне Сокольники в Собинке. Длина перелива составила 40 м, глубина – до 25 см. Транспортное сообщение не нарушено, от администрации района для транспортировки пешеходов на месте подтопления дежурит автомобиль «УАЗ».

По данным на утро 20 апреля, на территории области подтоплен мост в Александровском районе и 5 дорог. Две в Александровском районе и по одной в Петушинском, Судогодском и Собинском районах.

В Петушинском районе затопило участок дороги на село Марково, деревни Чаща и Борок. Длина перелива составляет 30 м, глубина – до 20 см.

— Вопросы жизнедеятельности на данном участке не нарушены, имеются объездные пути к данным населённым пунктам, — уточняют в чрезвычайном ведомстве.

Добралась вода и до 71-го приусадебного участка. 14 расположены в Судогодском районе, 40 — в Петушинском, 9 – в Суздальском и по 4 – во Владимире и Собинском районе.

На контроле сотрудников МЧС переправы через Клязьму в Вязниковском районе. Напомним, что понтонный мост там разведён. Работает лодочная переправа. В заречной зоне расположено 16 населенных пунктов, в которых проживают 495 человек, в том числе 44 ребёнка.

Прогноз на три дня

В ближайшие три дня прогнозируется подтопление водами Клязьмы до семи приусадебных участков в микрорайоне Заречная Слободка Коврова. Из-за подъема уровня воды в реках Мстёрка и Тара может затопить до десяти приусадебных участков в посёлке Мстёра Вязниковского района.

В перспективе в результате подъёма уровня воды на Клязьме прогнозируется увеличение количества затопленных участков на территории деревень Малые и Большие Сокольники Собинского района.