Большая вода подтопила посёлок Труд

Людей доставляют на лодках

Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию населения с подтопляемой территории населенного пункта Труд Петушинского района. Из-за подъёма уровня воды в реке Большая Липня затопило частный дом на улице Набережной. Вода омывает стены двухэтажного 16-квартирного дома.

Фото группы «Администрация Петушинского района»

Эвакуируют на лодках

В квартиры вода не проникла, однако подошла к дому снаружи. Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС эвакуируют жильцов первых этажей на плавсредствах в пункт временного размещения.

Эвакуировали восемь человек, ещё двое вышли самостоятельно. Также из подтопленного частного жилого дома вывезли пожилую женщину. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото группы «Администрация Петушинского района»

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят авиационную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, а кроме того, информируют население о том, что нужно делать, если подступает вода.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Сейчас на месте работают 17 человек, пять единиц техники, одно плавсредство.

Для координации работы подразделений на место выезжали глава региона Александр Авдеев и начальник регионального МЧС Алексей Купин.

Половодье продолжается

По состоянию на утро 13 апреля, все реки Владимирской области вскрылись ото льда. Исключение — река Бужа. Мониторинг паводковой обстановки проводится при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

На контроле сотрудников МЧС находятся:

— подтопление 8 приусадебных участков в Судогде;

— перелив трех участков автомобильных дорог (у д. Рождествено Александровского района, у д. Чижово Собинского района и у д. Мостищево Александровского района);

— понтонная переправа реку Клязьму в Вязниках. Автомобильное движение сейчас ограничено, мост работает в пешеходном режиме.

На ближайшие сутки прогнозируется:

— подтопление 6 приусадебных участков в Судогде;

— подтопление 35 садовых участков в СНТ Киржачского района из-за подъёма уровня воды в реках Шерна и Мележа (СНТ «Мележа», СНТ «Мележа 1», СНТ «Прибор»);

— перелив участка моста у деревни Юрино Собинского района. Есть объездной путь через Одерихино;

— подтопление 5 садовых участков в СНТ «Волгарь «Петушинского района;

— выход воды на дорогу, соединяющую деревни Ермолино и Кобяки Петушинского района. Будет ограничено движение к деревне Кобяки, обьезд через Ильинки и Норкино.

 

Фото группы «Администрация Петушинского района»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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