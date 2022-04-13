Большая вода подтопила посёлок Труд

Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию населения с подтопляемой территории населенного пункта Труд Петушинского района. Из-за подъёма уровня воды в реке Большая Липня затопило частный дом на улице Набережной. Вода омывает стены двухэтажного 16-квартирного дома.

Эвакуируют на лодках

В квартиры вода не проникла, однако подошла к дому снаружи. Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС эвакуируют жильцов первых этажей на плавсредствах в пункт временного размещения.

— Эвакуировали восемь человек, ещё двое вышли самостоятельно. Также из подтопленного частного жилого дома вывезли пожилую женщину. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят авиационную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, а кроме того, информируют население о том, что нужно делать, если подступает вода.

Сейчас на месте работают 17 человек, пять единиц техники, одно плавсредство.

Для координации работы подразделений на место выезжали глава региона Александр Авдеев и начальник регионального МЧС Алексей Купин.

Половодье продолжается

По состоянию на утро 13 апреля, все реки Владимирской области вскрылись ото льда. Исключение — река Бужа. Мониторинг паводковой обстановки проводится при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

На контроле сотрудников МЧС находятся:

— подтопление 8 приусадебных участков в Судогде;

— перелив трех участков автомобильных дорог (у д. Рождествено Александровского района, у д. Чижово Собинского района и у д. Мостищево Александровского района);

— понтонная переправа реку Клязьму в Вязниках. Автомобильное движение сейчас ограничено, мост работает в пешеходном режиме.

На ближайшие сутки прогнозируется:

— подтопление 6 приусадебных участков в Судогде;

— подтопление 35 садовых участков в СНТ Киржачского района из-за подъёма уровня воды в реках Шерна и Мележа (СНТ «Мележа», СНТ «Мележа 1», СНТ «Прибор»);

— перелив участка моста у деревни Юрино Собинского района. Есть объездной путь через Одерихино;

— подтопление 5 садовых участков в СНТ «Волгарь «Петушинского района;

— выход воды на дорогу, соединяющую деревни Ермолино и Кобяки Петушинского района. Будет ограничено движение к деревне Кобяки, обьезд через Ильинки и Норкино.