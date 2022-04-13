Большая вода подтопила посёлок Труд

Сотрудники МЧС России проводят эвакуацию населения с подтопляемой территории населенного пункта Труд Петушинского района. Из-за подъёма уровня воды в реке Большая Липня затопило частный дом на улице Набережной. Вода омывает стены двухэтажного 16-квартирного дома.
Эвакуируют на лодках
В квартиры вода не проникла, однако подошла к дому снаружи. Сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС эвакуируют жильцов первых этажей на плавсредствах в пункт временного размещения.
— Эвакуировали восемь человек, ещё двое вышли самостоятельно. Также из подтопленного частного жилого дома вывезли пожилую женщину. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона проводят авиационную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов, а кроме того, информируют население о том, что нужно делать, если подступает вода.
Сейчас на месте работают 17 человек, пять единиц техники, одно плавсредство.
Для координации работы подразделений на место выезжали глава региона Александр Авдеев и начальник регионального МЧС Алексей Купин.
Половодье продолжается
По состоянию на утро 13 апреля, все реки Владимирской области вскрылись ото льда. Исключение — река Бужа. Мониторинг паводковой обстановки проводится при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.
На контроле сотрудников МЧС находятся:
— подтопление 8 приусадебных участков в Судогде;
— перелив трех участков автомобильных дорог (у д. Рождествено Александровского района, у д. Чижово Собинского района и у д. Мостищево Александровского района);
— понтонная переправа реку Клязьму в Вязниках. Автомобильное движение сейчас ограничено, мост работает в пешеходном режиме.
На ближайшие сутки прогнозируется:
— подтопление 6 приусадебных участков в Судогде;
— подтопление 35 садовых участков в СНТ Киржачского района из-за подъёма уровня воды в реках Шерна и Мележа (СНТ «Мележа», СНТ «Мележа 1», СНТ «Прибор»);
— перелив участка моста у деревни Юрино Собинского района. Есть объездной путь через Одерихино;
— подтопление 5 садовых участков в СНТ «Волгарь «Петушинского района;
— выход воды на дорогу, соединяющую деревни Ермолино и Кобяки Петушинского района. Будет ограничено движение к деревне Кобяки, обьезд через Ильинки и Норкино.
Фото группы «Администрация Петушинского района»