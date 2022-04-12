Большая вода подошла к мостам и приусадебным участкам

Во Владимирской области продолжается активная фаза весеннего половодья. Происходит подъём уровней воды на реках Серая, Судогда, Колокша, Нерль, Унжа, Бужа, Кубрь и других. Подтопления жилых домов пока нет, однако большая вода уже добралась до приусадебных участков в Судогде. На очереди Александров.

Прогноз на ближайшие дни

— В настоящее время угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечение населения не нарушено, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ближайшие дни из-за подъёма уровня воды в Колокше в Собинском районе может затопить мост у населенного пункта Юрино. Там расположены 65 домов, в которых проживают 35 человек.

Прогнозируется также подтопление пяти приусадебных участков в Александрове. Там проживают 12 человек.

Весеннее половодье в регионе началось.

Что затопило

По данным на 12 апреля, подтоплено 8 приусадебных участков с населением 13 человек в Судогде.

Из-за подъёма уровня воды в реке Кубрь под воду ушла дорога в районе деревни Мостищево Александровского района. Зарегистрированных жителей в данном населенном пункте нет. Там расположены 12 дачных домов, в которых сейчас проживают 8 человек. Длина подтопленного участка составляет 30 метров, глубина 115 см.

От эвакуации граждане отказались. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Ушел под воду также мост у населённого пункта Рождественно Александровского района. Всего в населённом пункте 56 домов, из них 48 – дачные. Постоянно проживают 11 человек. Есть объезд через населённый пункт Вяльковка. Длина подтопленного участка составляет 12 метров, глубина 20 см.

Подтопило мост у населённого пункта Чижово в Собинском районе. В населённом пункте 39 домов, из них 9 жилых, в них проживают 14 человек. Объездной путь через населённый пункт Юрино. Длина подтопленного участка составляет 5 метров, глубина 30 см.

На контроле у спасателей и понтонный мост через Клязьму в Вязниковском районе. Сегодня в 12.00 переправу переведут только в режим пешеходной зоны. Мост соединяет Вязники с заречной зоной, на территории которой расположено 16 деревень с населением 495 человек.

Мониторинг паводковой обстановки во Владимирской области ведется ежедневно. Задействованы 11 гидропостов и 16 водомерных линеек. Этой весной в случае наихудшего сценария в зоны возможного подтопления могут попасть 23 населённых пункта, ещё 31 может быть отрезаны.