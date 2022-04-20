Более 80 % владимирских абонентов «Ростелекома» используют электронный счет

Количество владимирских клиентов «Ростелекома», которые используют электронный счет, за 2021 год выросло на 20 %. Таким образом, более 80 % пользователей услуг провайдера в регионе получает квитанции онлайн. Причем 98 % новых абонентов сразу выбирают онлайн-счета вместо бумажных.

Самый востребованный способ получения квитанции – в Едином личном кабинете (ЕЛК). Персональный онлайн-офис используют почти 60 % абонентов. Сервис поддерживает платежи с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька и других дистанционных способов оплаты. Второй по популярности является доставка счета на электронную почту – 17 % клиентов. Остальные абоненты – чаще всего пользователи городской телефонии, не имеющие доступа к интернету – выбрали для себя бумажный счет.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Более половины наших клиентов уже оценили все преимущества электронного документооборота. Выгода очевидна обеим сторонам. Для бизнеса – это снижение трудозатрат, уменьшение расходов на печать, канцелярию, доставку документов. Для абонентов – скорость получения квитанций, экономия времени на оплату и места по хранению оплаченных квитанций. Кроме того, за переход на электронный счет мы начисляем бонусные баллы, которые в дальнейшем можно обменять на скидки или дополнительные сервисы и значительно сэкономить на услугах связи».

Игорь Григорьев, абонент «Ростелекома», г. Владимир:

«Наверно, каждому знакома такая ситуация: надо срочно позвонить или выйти в интернет, а баланс на нуле. И начинается суета. Все это — лишние нервы и потеря времени. Для меня все это в прошлом, так как в минувшем году сын подключил мне личный кабинет. Теперь все квитанции у меня электронные, а с услугой «Автоплатеж» могу позволить вообще о платежах не вспоминать. Научился сам и соседку одинокую научил, как максимально упростить свою жизнь в бытовых вопросах. Теперь могу контролировать свои расходы и баланс, управлять услугами и изменять тарифные планы на более выгодные, не выходя из дома».

Электронный счет можно получать различными способами, например, по электронной почте или в «Личном кабинете» на сайте компании. А чтобы ничего не пропустить, можно настроить SMS-информирование о выставлении счета. Подробнее об ЕЛК можно узнать по телефону горячей линии 8 800 450 0 150