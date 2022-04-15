Более 279 тысяч пенсионеров Владимирской области, обслуживающихся в Сбербанке, получают пенсию на банковскую карту

Во Владимирской области растет количество пенсионеров, получающих пенсии на карту Сбербанка МИР «Социальная». Более 279 тысяч человек во Владимирской области сейчас получают пенсию и социальные выплаты на СберКарту Мир с бесплатным обслуживанием. Это 64% от общего числа пенсионеров, обслуживающихся в Сбербанке. Такая карта защищена электронным чипом, а её держатели пользуются скидками и специальными предложениями партнёров Сбербанка, а также возможностями бонусной программы СберСпасибо. ​​​​​​​

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Пенсионная карта МИР — удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии. При этом, с каждым годом пользоваться картой становится все проще: достаточно поднести карту к терминалу и совершить покупку. У владельцев карт СберКарты Мир есть дополнительные возможности — получение дохода за счет начисления процентов на остаток средств на счете, участие в бонусной программе СберСпасибо, которое позволяет оплатить бонусами до 99% от стоимости покупки у партнеров программы».

С помощью СберКарты Мир возможна оплата покупок в магазинах, аптеках и в интернете, в общественном транспорте, за телекоммуникационные и ЖКХ-услуги. Наличие банковской карты позволяет полностью забыть о необходимости носить с собой бумажные деньги: сбережения всегда под рукой, а в случае утери карты её можно быстро заблокировать. Если нужны наличные деньги — снять их можно как в отделениях банка, так и в банкоматах.

Для поддержки клиентов старшего поколения Сбербанк также запустил сайт «Активный возраст», на котором собраны советы и инструкции по самым популярным темам. Например, как подключить к карте автоплатеж или оплатить квитанцию по QR-коду.

ПАО Сбербанк