Более 12 тысяч владимирских семей получили материнский капитал за два года

За два года во Владимирской области 12 732 семьи получили сертификат материнского капитала на первого и второго ребенка. Причем выплата была оформлена в проактивном режиме, то есть без обращения со стороны родителей.

Без заявлений

Специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области оформляют сертификат в электронном виде и направляют в личный кабинет родителя на сайте фонда и портале госуслуг.

— После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность сразу распорядиться материнским капиталом после рождения ребенка, не обращаясь в территориальный офис за сертификатом, — уточняют в ведомстве.

С прошлого года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее.

Срок оформления средств сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения капиталом – до 10 рабочих дней.

Выплаты из маткапитала

1701 владимирская семья получают ежемесячную выплату на второго ребенка из материнского капитала. Напомним, что она полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года.

Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

За все время региональное Отделение ПФР одобрило 5336 обращений семей за такой мерой поддержки.