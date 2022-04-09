Бесплатно посещать матчи «Торпедо» разрешили до конца мая

Владимирцы смогут до конца мая посещать домашние матчи команды «Торпедо» бесплатно. Такое решение приняло руководство футбольного клуба, чтобы поднять командный дух. Первый официальный матч в этом сезоне состоится 10 апреля. На своем поле черно-белые примут ФК «Чита». Начало матча на Малой спортивной арене назначено на 16 часов.

Командный дух

До конца сезона чёрно-белым предстоит восемь сложнейших матчей – восемь своеобразных финалов в борьбе за сохранение прописки во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. От результата каждой игры зависит итоговое положение команды в турнирной таблице.

— В этой ситуации как никогда актуально единение футболистов и болельщиков. Поэтому руководство «Торпедо» приняло решение о бесплатном посещении зрителями домашних встреч во Владимире в апреле и мае. Ждём вас на трибунах Малой спортивной арены нашего стадиона! Мы — вместе! Вместе мы победим! — сообщила пресс-служба клуба.

Четыре домашних матча

Футболисты владимирского «Торпедо» сыграют по два матча с ФК «Чита», «Зенитом-2» (Санкт-Петербург), «Луками-Энергией» (Великие Луки) и «Балтикой-БФУ» (Калининград).

Четыре матча пройдут во Владимире.

16 апреля, торпедовцы на своем поле сыграют с «Зенитом-2», 30 апреля – с командой «Луки-Энергия», 28 мая с «Балтикой БФУ».

2 апреля под аккомпанемент сильнейшего снегопада владимирское «Торпедо» в Москве встречалось с «Сахалинцем». Это был товарищеский матч, который завершился победой черно-белых со счетом 5:2.

Отметим, что второй этап первенства 2021-2022 годов владимирские футболисты начинают с последнего, 9 места, в своей подгруппе «Б».