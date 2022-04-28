Бархатцы, анютины глазки и тюльпаны высадили в цветники Владимира

Владимир готовится к майским праздникам. В том числе высаживает первые цветы на клумбы. Радуют глаз владимирцев и гостей города бархатцы, анютины глазки и тюльпаны. Позже будут петунии, герань, пеларгонии, бегонии, агератум и десятки других видов и сортов растений.

Первые посадки

Главная клумба — на площади Победы, на островке между потоками транспорта. Там всегда к майским праздникам красуются тюльпаны. В этом году в связи с холодной погодой луковицам растений потребовалась помощь городских озеленителей — на клумбе построили парник.

Скоро под укрытием вырастут не классические красные тюльпаны, а лилиевидные, с пышным бутоном.

В этом году во Владимире разобьют 59 цветников.

Бархатцы и анютины глазки появились на пешеходной улице Георгиевской, на Большой Нижегородской и Большой Московской, а также в Патриотическом сквере.

— К устройству цветников МКУ «Благоустройство» начинает готовиться еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатывают проекты озеленения, готовят эскизы, обсуждают подбор цветов для композиций, составляют задания для муниципальной теплицы на выращивание цветочной рассады. Специалисты подбирают для каждого объекта свой набор цветов, исходя из тематической специфики площади, улицы или сквера, а также с учетом природных особенностей: затененности, свойств почвы и множества других факторов, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Каких сюрпризов ждать

Каждую весну администрация Владимира закупает рассаду однолетних цветов для озеленения. В марте-апреле на портале госзакупок выставили около десяти контрактов на поставку рассады. Самыми первыми будут высаживать петунии. К началу мая специалисты получат по 2 тысячи рассады петуний белого, синего и красного цвета.

К середине месяца поступит красная пеларгония. Герань — цветок неприхотливый, растет весь сезон. Все 7,5 тысяч штук будут красного цвета. В списке покупок также бегонии, агератум, лобелии, цинерарии, дихондры.

Всего же до конца июня на клумбах города высадят более 250 тысяч саженцев цветов свыше 30 сортов: петунья, тагетис (бархатцы), сальвия, виола, астры, цинии, георгины.

По информации администрации, ежедневно 20 рабочих и четыре единицы техники муниципального МКУ «Благоустройство» ведут работы по культивации почвы, внесению плодородного грунта и удобрений, уходу за многолетними растениями.