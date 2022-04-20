Аварийное здание призывного пункта во Владимире начали разбирать

Во Владимире на Ерофеевском спуске начали разбирать аварийного здание бывшего сборного пункта военкомата. Разрешение на эту операцию дало Минобороны — имущество принадлежит ему. Минувшей зимой в корпусе провалилась крыша, и частично обрушились окна. Из-за угрозы жизни пешеходам проход около здания запретили.

Разбор пролетов

Во владимирской мэрии «Призыву» сообщили, что работы по сносу организует областной военкомат. Сейчас служивые вручную разбирают металлические листы и балки кровли.

Несмотря на то, что вверху демонтируют кровельные конструкции, внизу снуют прохожие. Никаких дополнительных ограждений и предупреждающих баннеров рабочие не выставили.

— Здание на Большой Московской городским властям не принадлежит и находится под управлением областного военного комиссариата. Еще осенью 2015 года решением Ленинского районного суда здание закрыли ввиду его аварийного состояния, и теперь оно разрушается, а накренившиеся стены удерживают только подпорки, — поясняла пресс-служба администрации города еще год назад, когда стало понятно, что сборный пункт может вот-вот рухнуть.

По соседству с аварийным зданием находились тротуар и остановка общественного транспорта.

Именно год назад, не дожидаясь беды, мэрия решила перенести остановку общественного транспорта ниже по Ерофеевскому спуску. Заключение о том, что здание опасно, приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Владимира. Эксперты КЧС сочли нужным перекрыть территорию вокруг бывшего сборного пункта.

Проблемы безопасности

Здание принадлежит Минобороны, и именно военные, по закону, должны были обеспечить безопасность обычных гражданских людей, огородив свое аварийное имущество. Но ничего, конечно, сделано не было, и отдуваться пришлось городу.

Вокруг здания поставили металлические ограждения, натянули сигнальную ленту, закрыли воротами проход мимо здания к Центробанку. Но настырные пешеходы, привыкшие ходить, как слоны на водопой — одной тропою, все сломали и оторвали.

И сейчас «островком» у фасада военкомата еще пользуются автомобилисты для остановки и высадки пассажиров. Тут же идут пешеходы. И многих совершенно не пугает, что за зиму состояние конструкций только ухудшилось.

Плачевный вид здания особенно заметен с моста на Большой Московской или с летней веранды бывшего «Макдональдса». Окна с верхних этажей стали пустеть еще прошлой осенью. Кто-то из особо предприимчивых вынул стеклопакеты. Уже зимой кирпичная кладка вокруг пустующих оконных проемов стала проседать. Во время перепадов температур стены тоже трещат, появились дыры в фасаде.

Внимание, пешеход!

Год назад, перенеся автобусную остановку, городские службы построили тротуар от Ерофеевского спуска до Гагарина, сделали два новых нерегулируемых пешеходных перехода, остановочную площадку, поставили лавочки и урны.

Но за год пользования новой схемой движения пешеходов, по сути, так и не обезопасили. Хотя можно было. Могли бы, например, поставить дополнительные знаки пешеходного перехода с подсветкой, сделать искусственные неровности.

— Переход идет через четыре полосы с наклоном. Машины разгоняются, тормозят в последний момент. Видимость пешеходов ограничена. Я своим детям строго-настрого запретила там переходить. Лучше в горку дойти до Соборной площади и спокойно двигаться по светофору на Гагарина, — рассуждает мама двоих детей Ирина.

Сколько времени будут разбирать бывшее здание военкомата, пока неизвестно. Но очевидно, что горожан надо информировать о том, что там ведутся работы, следует хоть как-то оградить опасное место. А уж после, надо полагать, городские власти снова вернуться к вопросу безопасности пешеходов и как-то изменят ситуацию с переходом на Ерофеевском спуске.