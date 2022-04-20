Аварийное здание призывного пункта во Владимире начали разбирать

Дополнительных ограждений не выставили

Во Владимире на Ерофеевском спуске начали разбирать аварийного здание бывшего сборного пункта военкомата. Разрешение на эту операцию дало Минобороны — имущество принадлежит ему. Минувшей зимой в корпусе провалилась крыша, и частично обрушились окна. Из-за угрозы жизни пешеходам проход около здания запретили.

Разбор пролетов

Во владимирской мэрии «Призыву» сообщили, что работы по сносу организует областной военкомат. Сейчас служивые вручную разбирают металлические листы и балки кровли.

Несмотря на то, что вверху демонтируют кровельные конструкции, внизу снуют прохожие. Никаких дополнительных ограждений и предупреждающих баннеров рабочие не выставили.

— Здание на Большой Московской городским властям не принадлежит и находится под управлением областного военного комиссариата. Еще осенью 2015 года решением Ленинского районного суда здание закрыли ввиду его аварийного состояния, и теперь оно разрушается, а накренившиеся стены удерживают только подпорки, — поясняла пресс-служба администрации города еще год назад, когда стало понятно, что сборный пункт может вот-вот рухнуть.

Схема движения на Ерофеевском спуске изменилась

По соседству с аварийным зданием находились тротуар и остановка общественного транспорта.

Именно год назад, не дожидаясь беды, мэрия решила перенести остановку общественного транспорта ниже по Ерофеевскому спуску. Заключение о том, что здание опасно, приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Владимира. Эксперты КЧС сочли нужным перекрыть территорию вокруг бывшего сборного пункта.

Проблемы безопасности

Здание принадлежит Минобороны, и именно военные, по закону, должны были обеспечить безопасность обычных гражданских людей, огородив свое аварийное имущество. Но ничего, конечно, сделано не было, и отдуваться пришлось городу.

Вокруг здания поставили металлические ограждения, натянули сигнальную ленту, закрыли воротами проход мимо здания к Центробанку. Но настырные пешеходы, привыкшие ходить, как слоны на водопой — одной тропою, все сломали и оторвали.

И сейчас «островком» у фасада военкомата еще пользуются автомобилисты для остановки и высадки пассажиров. Тут же идут пешеходы. И многих совершенно не пугает, что за зиму состояние конструкций только ухудшилось.

Плачевный вид здания особенно заметен с моста на Большой Московской или с летней веранды бывшего «Макдональдса». Окна с верхних этажей стали пустеть еще прошлой осенью. Кто-то из особо предприимчивых вынул стеклопакеты. Уже зимой кирпичная кладка вокруг пустующих оконных проемов стала проседать. Во время перепадов температур стены тоже трещат, появились дыры в фасаде.

Внимание, пешеход!

Год назад, перенеся автобусную остановку, городские службы построили тротуар от Ерофеевского спуска до Гагарина, сделали два новых нерегулируемых пешеходных перехода, остановочную площадку, поставили лавочки и урны.

Но за год пользования новой схемой движения пешеходов, по сути, так и не обезопасили. Хотя можно было. Могли бы, например, поставить дополнительные знаки пешеходного перехода с подсветкой, сделать искусственные неровности.

— Переход идет через четыре полосы с наклоном. Машины разгоняются, тормозят в последний момент. Видимость пешеходов ограничена. Я своим детям строго-настрого запретила там переходить. Лучше в горку дойти до Соборной площади и спокойно двигаться по светофору на Гагарина, — рассуждает мама двоих детей Ирина.

Сколько времени будут разбирать бывшее здание военкомата, пока неизвестно. Но очевидно, что горожан надо информировать о том, что там ведутся работы, следует хоть как-то оградить опасное место. А уж после, надо полагать, городские власти снова вернуться к вопросу безопасности пешеходов и как-то изменят ситуацию с переходом на Ерофеевском спуске.

Фото Призыва

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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