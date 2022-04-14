Люди катаются на самокатах

Артем Черней: «Много светлых людей, которые запускают крутые проекты»

Начался сбор заявок на участие в ежегодной премии журнала «Сноб»

В 2022 году состоится 11-я премия «Сноба» «Сделано в России». Предложить номинанта может каждый, заполнив форму. Редакция, участники клуба и читатели выбирают лучшие проекты, придуманные и реализованные в России. Параллельно со сбором заявок редакция журнала будет знакомить аудиторию с российскими бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые видят в новых условиях возможность для развития.

Сбор заявок продлится до конца ноября.

 В 2022 году в рамках премии учреждены 13 номинаций, в числе которых: «Кино», «Мода», «Наука и технологии», «Городская среда». Предложить своего кандидата может каждый. Для этого нужно заполнить форму на сайте журнала «Сноб» или разместив пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

Артем Черней

Артем Черней. Фото «Призыва»

 «Призыв» поговорил с Владимирским общественником и урбанистом Артемом Чернеем о том, кого бы он выдвинул на премию в номинации «Городская среда», или «Среда обитания». Организаторы конкурса хотят здесь видеть «сервисы реального сектора, которые делают комфортнее нашу повседневную жизнь (от булочной до сервисов проката)».

Прокат самокатов набирает обороты

Прокат самокатов набирает обороты

И вот как выглядит городской топ по мнению Артема Чернея, его субъективная подборка проектов, без которых сложно представить комфортную жизнь:

  • Busy Fly — сервис проката электросамокатов, который сделал город ещё более компактным и доступным и приблизил неизбежное появление велоинфраструктуры.
  • Про кикшеринг и перспективы Владимира стать самокатной столицей России можно почитать, кликнув ссылку.
  • 22А — гастробар с прекрасной кухней, неповторимой дружеской атмосферой и глубокими картинами владимирских мастеров.
  • TO.Coffee — владимирские гуру кофе, с которых начинается день в семье Артема.
  • Bravos — кофейня, в которой можно подзарядиться в течение рабочего дня.

— Тысячи ниточек связывают меня с Владимиром — семья, друзья, знакомые, коллеги. Мне нравится проживать здесь настоящее, чувствуя сопричастность к многовековой истории и размышляя о прекрасном будущем. Владимир — очень классный, и в нём живёт много светлых людей, которые запускают крутые проекты, — говорит Артем Черней.

Юлия Преображенская

Фото «Призыва»

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