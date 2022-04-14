Артем Черней: «Много светлых людей, которые запускают крутые проекты»

В 2022 году состоится 11-я премия «Сноба» «Сделано в России». Предложить номинанта может каждый, заполнив форму. Редакция, участники клуба и читатели выбирают лучшие проекты, придуманные и реализованные в России. Параллельно со сбором заявок редакция журнала будет знакомить аудиторию с российскими бизнесменами, культурными и общественными деятелями, которые видят в новых условиях возможность для развития.

Сбор заявок продлится до конца ноября.

В 2022 году в рамках премии учреждены 13 номинаций, в числе которых: «Кино», «Мода», «Наука и технологии», «Городская среда». Предложить своего кандидата может каждый. Для этого нужно заполнить форму на сайте журнала «Сноб» или разместив пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

«Призыв» поговорил с Владимирским общественником и урбанистом Артемом Чернеем о том, кого бы он выдвинул на премию в номинации «Городская среда», или «Среда обитания». Организаторы конкурса хотят здесь видеть «сервисы реального сектора, которые делают комфортнее нашу повседневную жизнь (от булочной до сервисов проката)».

И вот как выглядит городской топ по мнению Артема Чернея, его субъективная подборка проектов, без которых сложно представить комфортную жизнь:

Busy Fly — сервис проката электросамокатов, который сделал город ещё более компактным и доступным и приблизил неизбежное появление велоинфраструктуры.

Про кикшеринг и перспективы Владимира стать самокатной столицей России можно почитать, кликнув ссылку.

22А — гастробар с прекрасной кухней, неповторимой дружеской атмосферой и глубокими картинами владимирских мастеров.

TO.Coffee — владимирские гуру кофе, с которых начинается день в семье Артема.

Bravos — кофейня, в которой можно подзарядиться в течение рабочего дня.

— Тысячи ниточек связывают меня с Владимиром — семья, друзья, знакомые, коллеги. Мне нравится проживать здесь настоящее, чувствуя сопричастность к многовековой истории и размышляя о прекрасном будущем. Владимир — очень классный, и в нём живёт много светлых людей, которые запускают крутые проекты, — говорит Артем Черней.