Апрель во Владимирской области завершится похолоданием и заморозками

Погода во Владимирской области резко испортится. Синоптики предупреждают о заморозках. В ночные часы температура опустится до минус двух градусов.

Переменчивый апрель

Сегодня и завтра ожидается еще сносная погода — не ниже +14 градусов днем. Правда, будет преимущественно пасмурно, местами дожди. А вот к среде похолодает.

В регион начнет прорываться арктический воздух, дневная температура упадет до +10 градусов, а ночью до нуля. В четверг-пятницу уже прогнозируются заморозки, дневные показания термометров не превысят +6…+8 градусов.

— Вместе с небольшим очаговым дождём с неба кое-где может срываться и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова, — предупреждает центр погоды «Фобос».

Финальный аккорд апреля в Центральной России будет холодным.

Пик похолодания придется на утро пятницы, 29 апреля. К выходным станет немного теплее, однако так и не вернется в климатическое русло. Также прогнозируются дожди.

Теплый май

В мае погода наладится, обещают синоптики. Второй весенний месяц может оказаться теплее обычного. Днем ожидается до +22 градусов днем и до +11 — ночью. Однако осадков будет больше, чем в текущем месяце.

— Осадков выпадает в пределах 55 мм, что больше, чем в апреле, — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.