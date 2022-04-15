Александр Авдеев сообщил о поддержке социально ответственного бизнеса

Импортозамещение — дело важное и прежде всего касающегося тех отраслей, где отсутствие российских аналогов влечёт риски с точки зрения безопасности страны. Но работа предприятий с участием иностранного капитала внутри страны и Владимирской области очень важна и требует поддержки. Тем более, если эти предприятия — социально ответственные, и от них зависит благополучие целых территорий. Завод «Ютекс Ру» в Камешковском районе – как раз такое производство. Его посетил глава региона Александр Авдеев.

Реагируют на ситуацию

Сегодня во Владимирской области более 200 предприятий с участием иностранного капитала. Там трудится 7,4% от общей численности занятых в экономике региона, но при этом доля выпускаемой ими продукции занимает около 40% в общем объёме промышленного производства нашего края.

Мало того, по ряду направлений предприятия с зарубежными инвестициями, открытые в регионе-33, обеспечивают очень весомую долю отечественного рынка. Это, например, касается кондитерской отрасли. Вот и «Ютекс Ру» — один из самых известных российских производителей линолеума. Завод во Владимирской области обеспечивает почти треть внутреннего рынка.

Продукция востребована не только в стране, но и далеко за её пределами.

Одновременно компания является стабильным работодателем и одним из крупных налогоплательщиков региона. В группе компаний «Ютекс» трудятся 800 человек, непосредственно на производстве — 360.

Пока производство работает в стандартном режиме — заблаговременно сделаны запасы импортного сырья. Но его хватит только до конца мая. Сценариев дальнейшего развития событий у руководства предприятия несколько. В любом случае, там готовы гибко реагировать на изменения рынка и оперативно перестраивать процессы, исходя из складывающихся условий.

— Мы давно предпринимали шаги, чтобы избавиться от импортозависимости, искали партнёров внутри страны. Понимаем, что необходима максимальная локализация производства. Что касается сырья — будем находить альтернативу. Работать мы будем. У нас есть ответственность, — сообщил генеральный директор «Ютекс РУ» Юре Зупин.

Спорт и благоустройство

Более 70% сотрудников завода — жители Камешковского района. Для улучшения качества их жизни предприятие берёт на себя дополнительную социальную нагрузку. Компания реализовала и продолжает реализацию проектов благоустройства зон отдыха, создания детских площадок, оборудования велопарковок возле школ.

«Ютекс» поддерживает спортивное движение внутри самой компании, а также помогает местной футбольной команде и владимирской женской баскетбольной. Эту практику руководство компании намерено продолжать.

— Социально ответственный бизнес активно проявляет себя не только в Камешково, но и в Киржаче, Коврове, Гусь-Хрустальном районе и других муниципальных образованиях. Убеждён, что органы местного самоуправления должны выстраивать конструктивный диалог с предприятиями в своих городах и районах — помогать им развиваться и при этом вовлекать их в социальное развитие территорий. Так мы намного быстрее стабилизируем ситуацию в экономике и социальной сфере и вернёмся в фазу активного экономического роста в новых условиях, — подчеркнул Александр Авдеев.

Справочно. ООО «Ютекс Ру» основано в 2009 году словенской компанией «Juteks». Сейчас Juteks — часть международной группы Beaulieu International Group (Бельгия). Компания выпускает более 1300 видов напольных покрытий на вспененной ПВХ-основе.