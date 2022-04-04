Александр Авдеев провёл личный приём ковровчан

Александр Авдеев провёл очередной личный приём граждан. На этот раз – в Коврове, где был с рабочей поездкой. Местные жители обратились к главе региона с вопросами, касающимися развития инфраструктуры и социальной сферы города.

Школьные дела

Мама ученика средней школы № 15 обратилась с просьбой о дополнительном финансировании ремонта кровли, стен и потолка в учреждении.

— В школе протекает крыша, вплоть до второго этажа. Ремонт делается частями – например, отремонтирована крыша в спортзале. Но в одном месте делают, а в другом протекает, — сказала она.

Школа старая — построена в 1966 году. Капитального ремонта не было.

Ремонт школьной крыши ведётся с 2017 года. Для полного завершения работ на ней, а также на косметический ремонт стен и потолка, пострадавших от воды, требуется около 2,2 млн рублей.

Ещё одно обращение по сфере образования — нужна помощь в дооснащении спортплощадки у школы № 8. Там занимаются ребята кадетского движения МЧС, причем не только ковровские, но и со всей области. Модернизация спортплощадки позволит улучшить качество военно-спортивной подготовки кадетов, увлечь физкультурой и спортом и других школьников.

Александр Авдеев поручил изучить типовые модели круглогодичных спортплощадок, чтобы выполнить работы разом, а не поэтапно. Департамент образования должен быстро скорректировать региональную программу «Развитие образования» и предусмотреть средства на завершение ремонта крыши школы №15 и оборудование спортплощадки у школы №8.

Тяга к прекрасному

Ковровчанка обратилась к руководителю области с просьбой открыть школу искусств в южной части города.

— У меня четверо детей, все любят творчество и ходят в музыкальную школу в северной, старой части Коврова. Добираться туда очень неудобно, — пожаловалась она. — Не все родители могут отвозить детей. При этом город активно развивается именно в южном направлении, здесь много молодых семей. И такое учреждение необходимо.

Александр Авдеев рекомендовал главе Коврова Елене Фоминой проанализировать, с какими частными объектами в южной части города можно заключить партнёрские отношения, арендуя часть помещений под муниципальные нужды.

Общение на дороге

Ряд обращений касался дорожной темы. Например, люди просили помочь с приведением в нормативное состояние объездных автодорог (по улицам Социалистической, Свердлова, Кузнечной, Энгельса) в связи с ремонтом путепровода и части улицы Колхозной (от дома №32 до улицы Куйбышева).

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено оперативно заключить с администрацией Коврова соглашение о предоставлении субсидии из регионального дорожного фонда.

По одному из обращений, поступившему неделю назад, глава региона выехал прямо на место. Люди недовольны состоянием Набережного проезда: по улице протекают дождевые и канализационные стоки, снег убирают плохо, освещения нет.

Вдоль проезжей части с грунтовым покрытием располагаются один многоквартирный и 14 частных домов. На проезде произведена планировка грейдером и частичная подсыпка щебнем.

— Дорога в плохом состоянии, нужен ремонт покрытия с обязательным оборудованием ливнёвки, установка освещения. Обязательно обсудим пути решения этой задачи с главой городской администрации, — заверил Александр Авдеев. — В ноябре я так же выезжал по обращению граждан в микрорайон «Заречная слободка». К лету там должен быть проведён ремонт дороги щебнем. Стоимость работ – почти 7,4 млн рублей. В рамках этого же контракта отремонтируют дороги ещё на 10 улицах этого микрорайона.

В ходе приёма граждан также поднимались темы благоустройства в части подрезки зелёных насаждений и капитального ремонта многоквартирных домов. Выполнение всех поставленных задач – на личном контроле главы региона.