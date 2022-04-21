Александр Авдеев предложил создать стекольный кластер

Кластер — слово для многих новое, незнакомое, но на практике то, что оно означает, применялось ещё в Советском Союзе. А именно, это устойчивое территориально-отраслевое партнёрство нескольких предприятий. Конечно, с тем отличием, что сейчас не плановая экономика, а рынок. Во Владимирской области в прежние времена десятками предприятий была представлена стекольная отрасль. Часть их работают и теперь, кроме того, появились инновационные производства. Глава региона Александр Авдеев побывал на двух заводах Гусь-Хрустального района и предложил создать в нашей области стекольный кластер.

Сложности звонкой тары

Глава региона продолжил рабочие поездки на ведущие предприятия области. Это нужно, в том числе, чтобы выработать меры их поддержки в новой ситуации. Вчера Александр Авдеев посетил гусевские заводы «Красное Эхо» и «Магистраль ЛТД». Первый — один из лидеров российского стеклотарного рынка. Второй занимается изготовлением бронированного, защитного стекла и триплекса.

В условиях западных санкций производители столкнулись с рядом трудностей. Для предприятия «Красное Эхо» они связаны с ростом цен на сырьё, логистику, недоступностью программного обеспечения, невозможностью импорта оборудования и запасных частей.

— В целом по стране порядка 48 заводов производит такое тарное стекло. Крупными можно считать не больше десяти, и четыре из них находятся у нас в области. Предприятие «Красное Эхо» показывает, что постоянно вкладываясь в НИОКРы и исследования, можно достичь замещения импортных комплектующих. Такое производство можно организовать здесь и сейчас, на территории этого завода – для всей стекольной отрасли страны. Будем ему помогать , — сказал Александр Авдеев.

Всего во владимирском регионе 8 стекольных производств различной направленности.

Регион готов помогать и с преодолением другой проблемы – кадровой. Сейчас идут переговоры с руководством опорного вуза региона — ВлГУ о подготовке инженерно-технических кадров. Они крайне необходимы на и на заводе «Красное Эхо» и на других предприятиях отрасли.

— Перед нами, например, не стоит вопрос, где взять заказы, их хватает, — заявил Михаил Максюков, гендиректор группы компаний «Магистраль ЛТД» — Главное — из чего произвести и чьими силами это сделать, — в приоритете кадровый вопрос. Текущая ситуация, сложившаяся в сфере мировой экономики, является своего рода фундаментом для освоения инновационных технологий.

С районными властями врио губернатора обсудил также тему развития жилой и социальной инфраструктуры в посёлке Красное Эхо. Ведь кадры мало подготовить и предложить им зарплату — надо их привлечь и бытовыми условиями, качеством жизни.

Есть и задачи федерального уровня. Например, отметил Александр Авдеев, сейчас по линии Минпромторга разрабатывается программа по замене импортной стеклотары на отечественную. Если пищевая промышленность перейдёт на неё, стекольные предприятия будут загружены по полной.

Особо прочная продукция

Заказчики продукции завода «Магистраль ЛТД» — структуры непростые. Это гусевское стекло идёт для бронированных инкассаторских машин, полицейской и военной техники, кораблей и VIP-автомобилей.

Компания собирается в ближайшее время нарастить объёмы производства на 25 процентов. Ресурсами для этого послужат госзаказы, региональные меры поддержки, активное участие предприятия в реализации программы инвестиционного развития области, а также механизмы нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Магистраль ЛТД» наряду с другими стекольными предприятиями региона могут составить кластер.

— Вопрос о создании кластера производителей стекла давно назрел. Сейчас на это есть запрос со стороны федеральных органов власти, готовых поддержать такое объединение, чтобы вместе решать вопрос с сырьём, логистикой, производством и обслуживанием оборудования, с подготовкой кадров, — сказал глава региона. — Мы сегодня договорились, что приступим к созданию такого кластера, такого центра компетенций здесь, в Гусь-Хрустальном.

Туда, считает Александр Авдеев, войдут не менее 30 предприятий Владимирской области — не только те, кто непосредственно производит стекло, но и те, кто добывают и подготавливают доломит, занимаются добычей песка, производят тару, готовят персонал, работают с электроникой, «начинкой» для оборудования. Такой кластер позволит решать проблемы всех его участников эффективнее. Предприятия будут взаимодополняющими, что усилит их конкурентные преимущества.