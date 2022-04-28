Александр Авдеев поздравил золотые кадры Владимирской земли

Вручение наград, званий и призов — дело всегда приятное. А те люди, которых чествовали вчера во Владимире, достойны особой благодарности. Они получили высокое звание «Мастер земли Владимирской» за отличный труд. То есть за профессионализм, отточенный годами, терпением, желанием и умением работать. Лучших специалистов поздравил глава региона Александр Авдеев. Он назвал их золотыми кадрами Владимирской области.

На таких можно положиться

В «Доме дружбы» приветствовали мастеров своего дела в самых разных отраслях. Среди них — работники промышленных предприятий, соцучреждений, сельского, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, строительных фирм, сферы услуг, водители. Все они — победители и призёры отраслевых конкурсов профессионального мастерства. Им вручили дипломы и памятные подарки.

13 человек получили звание «Мастер земли Владимирской» по итогам 2021 года.

— Именно ваш труд и талант являются основой для стабильного социально-экономического развития нашей области, — обратился к чествуемым Александр Авдеев. — На сегодняшний день почётное звание «Мастер земли Владимирской» присвоено 345 работникам, и год от года команда высококлассных профессионалов пополняется. Это золотые кадры Владимирской области! Люди, на которых уверенно могут положиться коллеги и государство.

Он заверил, что администрация области продолжит привлекать в регион инвестиции, будет способствовать созданию новых предприятий и организаций.

Лучших по профессии поздравил также вице-президент Ассоциации товаропроизводителей Владимирской области Александр Рыбаков

— Радует то, что среди победителей немало работников ЖКХ, сферы быта, сельского и лесного хозяйства, перед которыми сегодня стоят очень ответственные задачи. Важно, что многие передают свой опыт молодежи, — сказал он.

Лучшие из лучших

По итогам 2021 года почётного звания «Мастер земли Владимирской» удостоены 13 работников:

− Агапов Алексей Викторович − электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования МУП округа Муром «Водопровод и канализация», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электромонтёр»;

− Ершов Сергей Васильевич − мастер леса Меленковского филиала ГАУ Владимирской области «Владимирский лесхоз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший работник на лесохозяйственных работах»;

− Игнатов Алексей Евгеньевич − электромонтёр МУП округа Муром «Водопровод и канализация», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший электросварщик»;

− Костяев Глеб Константинович − электросварщик ручной сварки ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва» (Ковров), победитель VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Сварочные технологии − навыки мудрых»;

− Лосева Ольга Михайловна − оператор котельной Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший оператор котельной»;

− Лякин Сергей Александрович − рабочий по благоустройству ООО «Домоуправ» (Муром), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший дворник»;

− Маркианов Денис Андреевич − член крестьянского (фермерского) хозяйства Маркианов А.Е. (Юрьев-Польский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Механизатор по профессиональному мастерству управления трактором»;

− Маров Александр Олегович − электрогазосварщик МУП «Владимирводоканал», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший газосварщик»;

− Прокуроров Алексей Николаевич − водитель АО «Муромский приборостроительный завод», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший по профессии водитель автомобиля»;

− Рыбин Николай Александрович − слесарь-сантехник МКП г.Судогда «Коммунальщик», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший слесарь-сантехник»;

− Саутин Алексей Владимирович − оператор станков с программным управлением конструкторского бюро «Арматура» − филиала ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (Ковров), победитель конкурса профмастерства в номинации «Лучший молодой фрезеровщик»;

− Станкевич Ксения Анатольевна − специалист по комплексной реабилитации Кольчугинского детского психоневрологического интерната для детей с особенностями развития, призёр Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания в номинации «Лучшая практика сопровождаемого проживания инвалидов»;

− Тимаков Виктор Александрович − участковый лесничий − государственный лесной инспектор ГКУ «Владимирское лесничество», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор».

Справка. Конкурс «Мастер Земли Владимирской» проводится ежегодно с 2005 года. Он предусматривает состязания представителей рабочих профессий − таких, как токарь, станочник, фрезеровщик, наладчик, слесарь механосборочных работ, электросварщик, газосварщик, слесарь-ремонтник, электромонтёр, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, кулинар, повар, кондитер, каменщик, штукатур, слесарь-сантехник, водитель автомобиля, мастер по обработке почвы, механизатор, оператор машинного доения, зоотехник и других.