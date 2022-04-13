Александр Авдеев посетил предприятия агропрома Суздальского района

Агропром становится важнейшим сектором экономики в нынешних условиях: важно сохранить разнообразие на столах жителей области, доступность продуктов питания и их безопасность. А Суздальский район в плане ведения сельского хозяйства — один из передовых. Тут и плодородные земли Ополья, и крупные мясомолочные комплексы, и переработка. Глава региона Александр Авдеев провёл рабочие встречи на предприятиях АПК.

Крепкое хозяйство

ЗАО «Суворовское» — одно из якорных сельхозпредприятий региона. Центр его в селе Весь. А основная деятельность — разведение и племенная репродукция коров чёрно-пёстрой породы, производство молока, мяса, а также кормов и зерна. Возглавляет хозяйство Сергей Трутнев, много лет проработавший в отрасли.

Предприятие развивается: недавно там ввели в эксплуатацию сушильный комплекс, в строительство которого вложили 192 миллиона рублей, и новый телятник. Благодаря технологическому перевооружению «Суворовское» наращивает объём производства. Сейчас здесь содержится более трёх тысяч голов крупного рогатого скота.

Надой на одну корову — почти 8000 килограммов.

Александр Авдеев осмотрел и животноводческий комплекс, и телятник, и зерновой элеватор. «Крепкое предприятие. Внушительные объёмы производства», — написал он позже в своих группах в соцсетях.

Площадь сельхозугодий в «Суворовском» − 5649 га. На протяжении последних лет урожайность зерновых культур, убранных с полей хозяйства, является одной из самых высоких в районе. В 2021 году предприятие произвело 12,1 тыс. тонн молока, или 106,7 процентов к уровню предыдущего года, вырастило скота и птицы на убой в живом весе — 398,4 тонны.

— Предприятие на 100 процентов обеспечено техникой и даже с запасом. Планируем нарастить объём выпускаемой продукции минимум в два раза, — сообщил генеральный директор ЗАО «Суворовское» Сергей Трутнев.

В числе проблем Александр Авдеев назвал то, что сегодня у «Суворовского» есть сложности с поставками удобрения. Глава региона обещал помочь с решением этого вопроса.

Где цветёт и пахнет

В селе Весь и в соседнем Менчакове Александр Авдеев также посетил площадки фермерского хозяйства Константина Мазуренко — председателя Объединения овощеводов Суздальского района и Ассоциации «Возрождение села». Тот занимается картофеле- и овощеводством, производством саженцев фруктовых деревьев и кустов.

Построены отапливаемые теплицы для выращивания однолетних цветов, которыми украшают Владимир, Суздаль и Иваново. Часть рассады фермер безвозмездно передаёт владимирским учреждениям образования.

За 20 лет деятельности посевные площади хозяйства выросли с 14 до 670 гектаров, имеются два хранилища картофеля и овощей. В прошлом году произведено 1,9 тыс. тонн продукции растениеводства.

Количество фермерских хозяйств в области увеличилось за 4 года более, чем на четверть — до 290.

Стоит отметить, что суздальские предприятия являются активными участниками госпрограмм. Например, в 2021 году из областного и федерального бюджетов ЗАО «Суворовское получило 36,34 млн рублей финансовой поддержки, а фермерское хозяйство Константина Мазуренко — 2,1 млн рублей.

Молочные реки

В ходе рабочей поездки Александр Авдеев посетил «Суздальский молочный завод». Как сообщил его генеральный директор Александр Трутнев (кстати, бывший вице-губернатор по АПК), в сутки завод принимает до 120 тонн высококачественного молока от поставщиков из Суздальского и Юрьев-Польского районов. Оно идёт на изготовление отборного молока, сметаны, сливочного масла, творога, кефира, йогуртов.

Полная оснащённость производственных площадок оборудованием, материалами, тепло- и энергоресурсами, а также высокая квалификация персонала позволяет коллективу завода быть «на равных» с ведущими российскими производителями молочной продукции.

— Суздальские предприятия намерены наращивать объёмы производства. Мы видим, как уходят с полок магазинов товары с импортной составляющей. Благодаря этому объём заказа на Суздальском молочном заводе увеличился минимум в два раза. Незначительные сложности на предприятиях связаны в первую очередь с упаковкой и удобрениями, которые по большей части доставляются в южные регионы, чтобы обеспечить посевную. Уверен, что вопрос с задержкой поставок удобрений будет решён. Также предприятия успешно находят заменители импортной бумаги на отечественном рынке, — отметил глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что сельское хозяйство сегодня — абсолютный приоритет. В условиях внешнего давления и санкций необходимо обеспечить продовольственную безопасность Владимирской области и страны в целом. И аграрии эту задачу понимают. В регионе предприятия наращивают производство молока, увеличивая поголовье и вводя в полезный оборот тысячи гектаров земли, возобновляют собственное производство мясной и молочной продукции.