Александр Авдеев попросил правительство дать алгоритм газификации от частных сетей

Александр Авдеев попросил федеральное правительство дать алгоритм, как действовать при догазификации, если запитка новых пользователей идёт от частных сетей. Как компенсировать владельцам трубы понесённые ими ранее затраты? Вопрос этот поднимается во многих муниципалитетах, и чтобы избежать конфликтов, надо его решить. Глава региона сказал, что ждёт разъяснений из центра.

Своя логика

В принципе, это вопрос справедливости — как известно, самый острый вопрос. Далеко не все сети газораспределения, проходящие по населённым пунктам, строились на средства «Газпрома» и муниципалитетов. Есть ведь и частные.

Уровень газификации села во Владимирской области на начало 2022 года – 54,9%.

То есть ранее люди объединялись в кооператив, сдавали взносы, заказывали проект, оплачивали работы и материалы по газификации — всё это тянуло на десятки и даже сотни тысяч рублей. А потом объявили программу догазицикации, и новые домовладельцы, ранее не вложившие в «общий котёл» ни копейки, могут на вполне законных основаниях подключиться к газопроводу.

Справка. Сегодня вопрос с догазификацией решается так: желающий подаёт заявку, представители «Газпрома» смотрят, есть ли в ближайшем доступе сети газораспределения, хватает ли там мощностей и если да — начинается собственно процесс, финал которого — горящие конфорки газового котла и кухонной плиты.

До границ участка им бесплатно протянут ветку газпромовские структуры, а дальше за деньги — либо опять они же, либо какие-то другие организации, с кем договоришься. Но средства, в любом случае, получат не те частники, на деньги которых, собственно, и строился газопровод.

Это обидно. В принципе, кооперативщики и сами могли бы торгануть имеющимися мощностями, частично «отбив» свои прежние затраты. На чём они и настаивают — хотят компенсации.

У тех же, кто подключаются по программе догазицикации, своя логика. Они действуют в рамках закона. Платить готовы, но только одной организации — той, что предоставит услугу. Зачем же отдавать деньги дважды? Вот есть труба, и заказчику в принципе плевать, чья она — «Газпрома» или кооператива: кто подключит, тому и заплатит. А они уж пусть сами между собой выясняют, кто кому сколько должен.

Что сказал глава региона

К сожалению, готового решения пока никто не предложил – ни «Газпром», ни правительство, признался глава региона Александр Авдеев во время прямого эфира на телеканале «Губерния-33».

— Я отправил обращение в адрес правительства для того, чтобы было дано разъяснение либо какой-то нормативно-правовой акт, который разрешал бы врезаться в частные газопроводы на каких-то условиях — компенсации или чего-то ещё, — сказал врио губернатора. — Поэтому мы ждём такого разъяснения. Чётких алгоритмов, к сожалению, не было прописано. Но надеюсь, что в ближайшее время ответ будет, поскольку и другие территории, уверен, интересуются этим вопросом.

В 2022 в регионе построят 265 км сетей для 43 населённых пунктов.

Областная власть придерживается той идеи, что если в конкретном муниципальном образовании есть частный газопровод, то, конечно, необходимо в него врезаться. Глупо тянуть ещё одну ветку, закапывать рядом трубу, если уже таковая существует, тратить бюджетные средства и т.д. Вопрос только в том, в каком объёме выделить компенсацию частнику.

— Давайте дождёмся разъяснения со стороны правительства, и, думаю, ситуация прояснится. Не уверен, что принятое решение на 100 процентов всех устроит, но, по крайней мере, это будет алгоритм, который рекомендован на федеральном уровне, и он расставит все точки над i, — подытожил Александр Авдеев.