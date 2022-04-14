Александр Авдеев оценил риски наступившего паводка

«Большая вода» пошла, и пусть крупных бед в этом году она не наделает, к стихии традиционно нужно быть готовым. Глава региона Александр Авдеев вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Алексеем Купиным оценили обстановку — на вертолёте облетели места, где риски от половодья наиболее высоки.

Вода Труда

Одна из главных точек — посёлок Труд Петушинского района. Вчера, сразу после поступления сообщения о подтоплении частного жилого дома на улице Набережной и приближении воды к соседнему двухэтажному 16-квартирному дому, сотрудники МЧС России начали эвакуировать оттуда население.

Посёлок подтопила вышедшая из берегов река Большая Липня.

В квартиры вода не проникла, пострадавших нет. На месте работают 17 сотрудников Главного управления МЧС России по Владимирской области, Петушинского пожарно-спасательного гарнизона, Центра ГИМС, отделения применения беспилотных авиационных систем, аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательного формирования региона.

Жильцов первых этажей на плавсредствах отправили в пункт временного размещения. Одновременно с этим проводится авиационная разведка местности с использованием беспилотных летательных аппаратов.

— В последние дни из-за дождей и плюсовых температур идёт активное таяние снега, что приводит к залповому подъёму уровня воды в малых реках. В посёлке Труд вода понемногу отступает. Подтоплена придомовая территория многоквартирного дома, подвалы, — прокомментировал ситуацию глава региона. — Сейчас активно ведётся откачка воды, просушка помещений, восстановление канализации и благоустройства. Вместе с МЧС ситуацию держим на контроле.

Собинка, Судогда, Вязники

В ходе облёта особое внимание уделили Собинскому району и городу Судогды, где подтоплены несколько приусадебных участков. Сохраняется перелив трёх участков дорог в Александровском и Собинском районах.

Везде для жителей организованы пути объезда. Органам местного самоуправления поставлена задача оперативно сообщить людям о временных изменениях привычных для них маршрутов.

Также на контроле — автомобильное движение по понтонной переправе через реку Клязьма в Вязниках. Пока оно ограничено, мост работает в пешеходном режиме.

Где подтопит

По информации Главного управления МЧС России по Владимирской области, на сегодняшний день все реки Владимирской области вскрылись ото льда за исключением реки Бужа, на которой ледоход продолжается. Мониторинг обстановки осуществляется при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

На ближайшие сутки прогнозируется:

подтопление шести приусадебных участков в Судогде;

подтопление 35 садовых участков в СНТ Киржачского района «Мележа», «Мележа 1» и «Прибор» в результате подъёма уровня воды в реках Шерна и Мележа;

перелив участка моста местного значения у деревни Юрино Собинского района (имеется объездной путь через деревню Одерихино);

подтопление пяти садовых участков в СНТ «Волгарь» Петушинского района;

выход воды на дорогу, соединяющую деревни Ермолино и Кобяки Петушинского района (будет ограничено движение к деревне Кобяки, объезд через деревни Ильинки и Норкино).

Кроме того, сохраняется опасность подтопления садоводческого товарищества в Суздальском районе из-за выхода из берегов реки Нерль.