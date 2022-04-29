Александр Авдеев обсудил со строителями ситуацию в отрасли

Строительная отрасль стала одной их первых, для кого разработали комплекс мер поддержки в условиях западных санкций. Она — индикатор состояния экономики в целом. Глава региона Александр Авдеев обсудил с представителями строительного комплекса Владимирской области, как дальше будет развиваться эта сфера.

Мощности есть

В прошлом году во Владимирской области ввели 828 тысяч квадратных метров жилья. Это исторический максимум постсоветского периода, ранее аналогичный показатель в регионе был в 1986 году. Правда, сейчас существенная доля введённого жилья — это малоэтажные дома, а их строят, в основном, частники, зачастую собственными силами.

Александр Авдеев убеждён, что нужно наращивать многоэтажное строительство. Запаса региональных мощностей, по его мнению, хватит, чтобы в ближайшие годы ещё нарастить показатели.

Встреча прошла на площадке Торгово-промышленной палаты Владимирской области.

— Нам нужно ускоряться. Да, для строительной отрасли это будет непросто: есть вопросы ценообразования, платёжеспособности населения, меняющихся ипотечных ставок, градостроительной деятельности, — перечислил сложности Александр Авдеев. — В первую очередь нам нужно выстроить чёткие планы ввода объектов капитального строительства и опорных инфраструктурных сетей, в обязательном порядке учитывая реальные потребности муниципалитетов.

Справка. В общении участвовали президент областной ТПП Иван Аксёнов, и.о. директора департамента архитектуры и строительства Сергей Дмитриев, руководители компаний «Монострой», «Континент», «Игротэк», «Региональная строительная компания», Областного проектно-изыскательского архитектурно-планировочного бюро, Владимирского завода железобетонных изделий, Ассоциации строителей Владимирской области, некоммерческой организации «Центр содействия развитию социальной инфраструктуры».

Поддержка отрасли

Для выполнения новых задач нужно максимально использовать все существующие механизмы федеральной поддержки, подчеркнул врио губернатора. Сейчас сократили сроки разработки и согласования градостроительной документации. Есть возможность пролонгировать договора аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Облегчили порядок проведения правовой экспертизы при кадастровом учёте и регистрации прав. Разрешили предоставлять займы за счёт средств компенсационных фондов. И так далее — перечень антикризисных мер продолжает пополняться.

В свою очередь, Владимирская область дополнила федеральные меры поддержки на своём уровне. Например, глава региона подписал распоряжение, которое разрешает увеличить авансы по договорам подряда с 50 до 90%,, если процесс сопровождается казначейством, и с менее чем 30 до 50%, если он идёт без такового.

Это поможет избежать непредвиденных расходов и растягивания сроков строительства.

С экспертами стройиндустрии Александр Авдеев обсудил проблемы проектного финансирования жилищного строительства и цифровизацию отрасли. Кроме того, проговорили вопросы строительства объектов с привлечением бюджетных средств, обеспечения застройщиков области материалами местного производства.

Что мешает делу

В ходе встречи подняли тему взаимодействия застройщиков с территориальными органами Ростехнадзора.

— Строители сетуют: структура, обслуживающая четыре региона, в том числе Владимирскую область, находится в Иваново. Подготовка необходимых документов иногда растягивается на несколько месяцев. Глава региона поручил профильному департаменту сформулировать предложения в федеральный центр о возможности открытия представительства Ростехнадзора во Владимире, — описала суть проблемы пресс-служба «Белого дома».

Среди других проблем — низкий уровень подготовки техзаданий и проектно-сметной документации в строительстве. Вопрос актуальный даже после масштабирования в регионах страны типовых проектов повторного применения. Как отметили эксперты, причины — комплексные: это и слабая подготовка архитекторов и проектировщиков, и отток хороших кадров в столичный регион или на онлайн-аутсорсинг.

Александр Авдеев предложил совместно с Центром компетенций и Владимирским госуниверситетом организовать серию обучающих семинаров для заказчиков строительства для повышения их квалификации.

— В такой «Школе заказчика», например, можно разбирать типичные ошибки при подготовке техзадания, чтобы в дальнейшем более качественно готовились документы для проектирования, — сказал он.

Глава региона призвал экспертов отрасли выстроить более гибкий график рабочих встреч для быстрого решения возникающих вопросов. Это особенно нужно в горячий для строителей летне-осенний период.