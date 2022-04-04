Акушерский корпус в Коврове рассчитывают сдать летом

Акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1 должны сдать летом. Подрядчик заявляет, что стройка закончится в мае. К этому сроку будет закуплено необходимое оборудование, а потом можно будет приступить к процедуре лицензирования учреждения.

Ход строительства объекта в Коврове на минувшей неделе проинспектировал глава региона Александр Авдеев.

– В 2020-2021 годах значительно выросла стоимость стройматериалов, оборудования. Мы видим, что застройщик, несмотря на проблемы, не прекращал работы. Наблюдается только небольшая сдвижка по срокам. Рассчитываем, что сдача объекта произойдет летом этого года, − подчеркнул Александр Авдеев.

По графику строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца 2021 года. Затем сроки сдвинулись сначала на апрель текущего года, а потом подрядчик попросил перенести их еще раз.

Миллиард на реконструкцию

Акушерский корпус в Коврове включен в федеральную адресную инвестиционную программу. Общая стоимость реконструкции превышает миллиард рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Основные риски связаны с увеличением стоимости и сроков поставки медоборудования.

На оснащение медтехникой предусмотрено 580 млн рублей. На сегодня заключены 25 контрактов на сумму более 376,5 млн рублей, и большая часть закупленного оборудования уже поставлена. Это инкубаторы для новорожденных, столы для реанимации новорожденных, передвижные рентгеновские диагностические системы, аппараты искусственной вентиляции легких, стерилизаторы, хирургические светильники.

Самый современный в регионе

Акушерский корпус в Коврове должен стать самым современным и технологичным учреждением родовспоможения в нашем регионе. Корпус включает отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые, акушерское обсервационное и центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическую лабораторию и рентгеновские кабинеты.

Помощь здесь смогут получать женщины со всей восточной части Владимирской области − из Коврова, Ковровского, Вязниковского, Гороховецкого и Камешковского районов.

Справка. Строительство больничного корпуса в Коврове началось еще в 1980-х годах, изначально он был запланирован как терапевтический. Стройка была остановлена в 1995 году, причем должным образом объект не был законсервирован. В 2011 году было решено вернуться к возобновлению строительства с перепрофилированием корпуса в акушерский. Реализация проекта стартовала в 2017 году.