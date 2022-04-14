70 километров трассы «Золотое кольцо» отремонтируют во Владимирской области

На федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском и Гусь-Хрустальном районах пройдут ремонтные работы. За два года предстоит заменить порядка 70 километров изношенного дорожного полотна. Чтобы минимизировать неудобства от ограничений движения, работы разделили на два этапа.

По 35 километров в сезон

В текущем году замену слоев износа проведут на 35-ти километрах дороги от Веригино до Красного Эха (км 312 — км 332) и на обходе Гусь-Хрустального (км 349 — км 365).

В период с апреля по октябрь дорожники будут последовательно занимать отрезки протяженностью до одного километра. Проезжую часть сузят, при необходимости движение встречных потоков транспорта отрегулируют в реверсивном режиме.

— Максимальная скорость вне населенных пунктов — 50 км/ч, в населенных пунктах — 40 км/ч, — сообщила пресс-служба Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Еще 35 километров дороги отремонтируют в следующем году.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Второй год ремонта

Напомним, участок Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума вошел в состав федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» осенью 2020 года. Федеральные дорожники начали приводить его к нормативному состоянию. В прошлом году отремонтировали 13,5 км покрытия на участке в Гусь-Хрустальном районе. Лиха беда начало. В этом году ремонтные работы охватят уже большее расстояние.

Одно плохо: большая часть дороги — двухполосная, что, конечно, никак не соответствует гордому названию «трасса», тем более в сочетании с «Золотым кольцом». Дорогу, где в затылок друг другу дышат и лесовозы, и фуры, и обычные легковушки, и мощные кроссоверы, конечно, надо расширять. Но это, надо полагать, произойдёт разве что в далёкой перспективе.

Ранее «Призыв» сообщал о начале дорожных работ в Петушинском районе. Там отремонтируют 15-километровый участок трассы М-7 «Волга». Автомобилистов предупредили о скоростных ограничениях.