576 юных жителей Владимирской области привились от коронавируса

Жителей Владимирской области в возрасте от 12 до 17 лет продолжают прививать от коронавируса. 747 детей и подростков прошли первый этап вакцинации, 576 из них завершили полный курс иммунизации. Таковы данные на 1 апреля, сообщил облздрав.

960 доз вакцины

С начала года в наш регион поступило 960 комплектов доз вакцины «Спутник М», предназначенной для вакцинации детей и подростков. Этот препарат представляет собой аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз.

В составе вакцины — обезвреженные частицы вирусов, которые не могут вызвать заболевание коронавирусом. Достаточное количество антител сформируется на 42-й день от начала иммунизации.

Вакцинация проводится двукратно с интервалом 21 день.

Дети до 15 лет могут привиться с согласия родителей или других законных представителей (официальных опекунов). Подростки в возрасте от 15 до 17 лет дают согласие на прививку самостоятельно.

В регионе также продолжают прививать от COVID-19 и взрослое население. Процедура необходима для поддержания надежного уровня коллективного иммунитета. Это позволяет эффективно бороться с дальнейшим распространением коронавируса, заверяют в облздраве.

Первый этап вакцинации прошли более 648 тысяч жителей области. Завершили полный курс вакцинации свыше 625 тысяч человек. Более 113 тысяч владимирцев ревакцинировались.