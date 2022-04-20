5643 жителя Владимирской области остаются безработными

Ситуация на рынке труда Владимирской области остается стабильной, заверили в региональном департаменте по труду и занятости. По данным на 15 апреля, в органах службы занятости в статусе безработного зарегистрировано 5643 человека. Для сравнения, в начале года работу искали всего на 9 человек меньше — 5634.

Вакансий хватает

Количество заявленных вакансий превышает численность безработных граждан. Об этом на совещании с директорами центров занятости заявил директор департамента по труду Андрей Григорьев.

Число безработных с начала года практически не изменилось.

— Ситуация остаётся стабильной, коэффициент напряжённости составляет 0,4 незанятых на одну вакансию, уровень безработицы по-прежнему составляет 0,8 процента. На 13,4 процента снизилась потребность предприятий в работниках, — подчеркнул руководитель.

Он также добавил, что мониторинг регионального рынка труда ведётся ежедневно, кадровая обстановка на предприятиях и организациях области оперативно отслеживается и при необходимости принимаются меры.

Меры поддержки

Для стабилизации ситуации на рынке труда в регионе действуют меры поддержки работодателей, имеющих риски изменения структуры занятости персонала. Для них предусмотрены субсидии за трудоустройство отдельных категорий молодых людей в возрасте до 30 лет.

С конца марта уже 36 работодателей заявили 223 вакансии для трудоустройства молодёжи. Воспользоваться услугами центров занятости кроме безработных могут также и сотрудники, переведённые в режим неполного рабочего дня, отправленные в отпуск без содержания, находящиеся под риском увольнения или сотрудники организаций-банкротов.

Обсудили на совещании и трудоустройство граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. По данным на 18 апреля, трудоустроиться в регионе хочет 881 человек, а 245 рассматривают возможность трудоустройства. Уже приступили к работе 35 человек, остальные находятся в процессе оформления документов.

Во всех пунктах временного размещения проводятся консультации по вопросам трудоустройства. Прибывшим гражданам сотрудники центров занятости предоставляют услуги в области содействия занятости, помогают с адаптацией, 202 человека получили психологическую помощь.