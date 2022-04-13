50 четырехметровых лип высадили во Владимире

Во Владимире высадили первые в этом году деревья. Пятьдесят четырехметровых лип теперь растут на улице Гвардейской микрорайона Юрьевец и на проспекте Ленина — на участке от площади Победы до улицы Пугачева, сообщила мэрия.

Месячник по благоустройству

Высадка зеленых насаждений проходит в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке столицы Владимирской области. Продлится он до конца апреля.

За минувшую неделю в большой уборке участвовали без малого 2400 владимирцев из 473 городских предприятий и организаций.

Коммунальные службы и волонтеры убирали мусор и уличный смет с дорожных обочин, рыхлили слежавшийся снег, мыли столбы и парапеты, выполняли весеннюю подрезку деревьев и кустарников.

Кроме того, все 47 владимирских управляющих компаний в ходе месячника ежедневно проводят на своих территориях работы по санитарной очистке, подбору мусора, ремонту малых архитектурных форм, детских, спортивных и контейнерных площадок.

За неделю уборку провели на общей площади 1400 тысяч квадратных метров.

Это парки, скверы, зеленые зоны, дворы и внутридворовые проезды. С помощью 30 единиц спецтехники вывезено более 44 тонн мусора.

Два субботника

Масштабная уборка города после зимы намечена на 16 и 23 апреля. За грабли и метлы традиционно возьмутся сотрудники городской и районных администраций, трудовые коллективы и студенты. Принять участие в уборке могут все желающие.

— Приглашаем вас принять участие, ведь чистота и порядок наших дворов, наших улиц зависят только от нас самих! — говорится в группе администрации Владимира в социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Машины для вывоза мусора, необходимый инвентарь и мешки обычно предоставляют коммунальные службы.