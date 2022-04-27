50 будущих мам окончили «Школу материнства» при областном перинатальном центре

Областной перинатальный центр продолжает готовить женщин к материнству. С начала года учебные курсы прошли 50 будущих мам. Продолжительность курса лекций – 5 дней. Занятия организованы на бесплатной основе, уточняет облздрав.

Учат быть мамами

Учебные курсы «Школа материнства» работают при областном перинатальном центре во Владимире с апреля 2018 года.

Учебная программа затрагивает такие важные темы, как дородовая подготовка, уход за ребёнком, техника грудного вскармливания, психологические аспекты беременности и родов. Отдельные занятия посвящены вопросам гигиены беременности, анестезии родов и особенностям течения послеродового периода.

Лекции читают опытные врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи и медицинский психолог.

​Занятия в «Школе материнства» не ограничиваются сугубо прикладными навыками и включают в себя экскурсию в перинатальный центр. Также проводятся занятия по партнёрским родам.

Как записаться

Следующий цикл занятий начнётся 17 мая. Записаться можно по телефону (4922) 41-06-65. Место проведения занятий – конференц-зал перинатального центра. Посещение лекций вместе с мужьями и другими членами семьи медики только приветствуют.

По словам главного врача областного перинатального центра Надежды Тумановой, учебные курсы «Школа материнства» показывают свою эффективность.

— Пациентки, прошедшие нашу школу, хорошо настроены, рожают без осложнений, с хорошим результатом для мамы и малыша, – заверила Надежда Туманова.