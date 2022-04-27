50 будущих мам окончили «Школу материнства» при областном перинатальном центре

Занятия проводят опытные врачи  
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Областной перинатальный центр продолжает готовить женщин к материнству. С начала года учебные курсы прошли 50 будущих мам. Продолжительность курса лекций – 5 дней. Занятия организованы на бесплатной основе, уточняет облздрав.

Учат быть мамами

Учебные курсы «Школа материнства» работают при областном перинатальном центре во Владимире с апреля 2018 года.

Учебная программа затрагивает такие важные темы, как дородовая подготовка, уход за ребёнком, техника грудного вскармливания, психологические аспекты беременности и родов. Отдельные занятия посвящены вопросам гигиены беременности, анестезии родов и особенностям течения послеродового периода.

Лекции читают опытные врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи и медицинский психолог.

​Занятия в «Школе материнства» не ограничиваются сугубо прикладными навыками и включают в себя экскурсию в перинатальный центр. Также проводятся занятия по партнёрским родам.

Как записаться

Следующий цикл занятий начнётся 17 мая. Записаться можно по телефону (4922) 41-06-65. Место проведения занятий – конференц-зал  перинатального центра. Посещение лекций вместе с мужьями и другими членами семьи медики только приветствуют.

По словам главного врача областного перинатального центра Надежды Тумановой, учебные курсы «Школа материнства» показывают свою эффективность.

Пациентки, прошедшие нашу школу, хорошо настроены, рожают без осложнений, с хорошим результатом для мамы и малыша, – заверила Надежда Туманова.

Фото: dz.avo.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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