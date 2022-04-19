47 жителей Владимирской области скончались от отравления алкоголем

60 жителей Владимирской области отравились алкоголем, и 47 случаев отравления закончились летальным исходом. Результаты токсикологического мониторинга за первый квартал 2022 года опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Отравились 5 школьников

Среди пострадавших от отравлений спиртосодержащей продукцией в основном мужчины – 86,7%. Женщин — 13,3%. В социальной структуре пострадавших наибольшую долю составляют безработные — 48,3 %, далее следуют пенсионеры — 23,3 %, работающее население – 20 %.

Также зафиксировано 5 случаев отравления алкоголем среди детей школьного возраста.

Более всего — в 44 случаях — люди отравились этиловым спиртом, при этом 39 таких историй закончились летальным исходом. Суррогаты алкоголя подкосили 9 человек, из них один приказал долго жить. От употребления спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения зафиксировано 7 отравлений, все они закончились трагически.

— Место приобретения данных веществ неизвестно, характер отравлений 96,7% случаев пострадавших является индивидуальным, также зарегистрировано два семейных отравления, — уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Цифры были выше

По данным надзорного ведомства, год назад статистика была ещё более страшной. В первом квартале 2021 года зарегистрировали 85 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией пищевого и не пищевого назначения. Погибли 57 человек.

Число отравлений снизилось на 30%, смертность от них — на 17,5%.

Основной причиной отравлений выступает употребление этанолсодержащей продукции. Чрезмерное употребление таких напитков, не соблюдение возрастных ограничений приводят к плачевным последствиям.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляют также суррогаты алкоголя, купленной в непредназначенных для торговли местах.

Жителям региона напоминают, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при наличии лицензии, оформленной в установленном порядке, и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства.