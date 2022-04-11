38 человек пропали во Владимирской области за март

Волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей во Владимирской области. Только за минувший март эта организация получила заявки на поиск 38 человек. Среди потерявшихся было 11 несовершеннолетних.

Поиски продолжаются

За первый весенний месяц найдено 33 человека: 30 — живыми, трое погибли. Несовершеннолетних среди погибших них нет. Поисковики уточняют, что все пропавшие дети найдены живыми.

Большинство поисковых операций проводились в городах, их было 34. Остальные — в природной среде.

Ещё пятеро пропавших не найдены до сих пор. В их числе и владимирский телеведущий и шоумен Валерий Князев. Он ушёл из дома 20 марта. И исчез. С это времени никакой информации о нем нет. Поиски результатов пока не дали.

Сообщить любую полезную информацию о пропавших можно по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

98 пропавших с начала года

Всего же с начала года в отряд «Лиза Алерт» поступило 98 заявок на поиск людей. Среди них 25 несовершеннолетних. Из общего количества пропавших 80 человек были найдены живыми, восемь погибли, несовершеннолетних среди них нет. Силами отряда найдено 10 человек.

К поискам пропавших людей привлекаются все силы и средства. Кроме сотрудников полиции, МЧС и добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в этих работах участвуют областная аварийно-спасательная служба, а также поисково-спасательные отряды органов местного самоуправления.

При этом путаницы в работе нет, утвержден алгоритм действий и каждый отвечает за свою работу. Это помогает сэкономить драгоценное время и быстрее найти потерявшегося человека.

Напомним, что «Лиза Алерт» — это добровольческий отряд, который ищет пропавших без вести людей. Во Владимирской области поисковое движение ведёт свою историю с конца 2013 года.