250 человек эвакуировали из-за возгорания в общежитии ВлГУ

В одном из студенческих общежитий Владимирского государственного университета вчера вечером случился пожар. Из здания эвакуировали 250 человек. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Пожар на шестом этаже

Сигнал о возгорании в доме №7 «б» на проспекте Строителей поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 17.19. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что возгорание произошло на 6-м этаже.

— Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади два квадратных метра, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В результате пожара сгорели постельные принадлежности.

Не первый случай

На пожар привлекались 8 единиц техники и 26 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара. Предварительная версия — короткое замыкание электропроводки.

Между тем возгорания в студенческом общежитии ВлГУ происходили и прежде. В феврале 2020 года пожар произошел в подвале, там загорелся мусор. В мае прошлого года очаг возгорания обнаружили на 7-м этаже в одном из блоков. Горели постельные принадлежности.

С начала года в нашей области произошло более 500 пожаров. Наиболее частыми причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства печей.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).